Карен Карапетян избран первым заместителем председателя Республиканской партии

Сегодня под председательством президента Армении, лидера правящей Республиканской партии Армении (РПА) Сержа Саргсяна состоялось заседание Исполнительного органа РПА, за которым последовало заседание Совета партии в расширенном составе.

«Избран новый Совет, в который вошли 35 новых представителей нашей партии. Избраны заместители председателя партии. Первым заместителем председателя партии избран член Исполнительного органа РПА, премьер-министр Армении, господин Карен Карапетян. Заместителями председателя партии избраны господин Мушег Лалаян, господин Галуст Саакян и господин Армен Ашотян», - на пресс-конференции после заседании заявил пресс-секретарь правящей партии Эдуард Шармазанов.

Он также сообщил, что партия сформировала Совет старейшин, председателем которого был избран председатель Национального собрания Галуст Саакян.

«Руководителем ереванской структуры РПА избран мэр Еревана Тарон Маркарян, председателем Совета женщин переизбрана Эрмине Нагдалян, руководителем Молодежной организации переизбран уважаемый господин Карен Авакян», - продолжил Эдуард Шармазанов.

О предстоящих выборах

Касаясь критики, звучащей в последнее время со стороны некоторых политических сил, о том, что нежелательно проводить парламентские выборы 2 апреля, поскольку в этот день исполняется год с начала апрельской четырехдневной войны 2016 года, споуксмен правящей партии заявил: «Если все без исключения политические игроки придут к политической договоренности о том, чтобы на 3-4 дня отложить день выборов, который выпадает на 2 апреля, то Республиканская партия Армении здесь не видит никаких политических препятствий».

О Царукяне: «Ничего подобного нет»

Эдуард Шармазанов затронул также тему возвращения в политику основателя партии «Процветающая Армения», известного бизнесмена Гагика Царукяна, отметив: «По части Царукяна, когда говорят, что он является проектом Республиканской партии, что это ложная оппозиция... ничего подобного нет и не может быть».

Об «эмиграции» из РПА

Комментируя разговоры об «эмиграции» из правящей партии, Шрамазанов заявил: «Республиканская партия - это живой организм. Могут выйти еще три-четыре деятеля, это происходит не в первый и не в последний раз».

На вопрос журналистов, как он прокомментирует решение бывшего спикера парламента, бывшего премьер-министра Овика Абрамяна о выходе из РПА, Эдуард Шармазанов ответил: «Это было решение Овика Абрамяна – выйти из Республиканской партии. Это его право – оставаться или не оставаться в Республиканской партии. Стала ли Республиканская партия от этого слабее? Конечно, нет. Республиканская партия стала более сплоченной, более решительной? Думаю, да».