Политолог: Абрамян «больше не выполнял свою функцию»

Мэр Арташата Аргам Абрамян, приходящийся сыном бывшему премьер-министру Овику Абрамяну, на днях вышедшему из правящей Республиканской партии Армении (РПА), в беседе с Радио Азатутюн сказал, что пока не решил, подаст он в отставку с поста мэра или нет.

Несмотря на то, что избранного два года назад Аргама Абрамяна поддерживала правящая партия, он сегодня заявил, что является беспартийным, а значит, после решения Овика Абрамяна покинуть ряды РПА у него не возникает вопроса оставаться или не оставаться в рядах этой партии.

«Но почему я должен подавать в отставку? Ведь меня избрал народ», - заявил он.

Тем не менее, Аргам Абрамян не исключил, что может подать в отставку. «Все возможно», - добавил он.

Он отказался давать оценку шагу своего отца по выходу из РПА.

Напомним, экс-премьер в своем заявлении не указал причин своего ухода из партии, лишь отметил, что продолжит заниматься активной политикой, не уточнив, однако, вместе с какой политической силой.

По мнению политолога Степана Сафаряна, если бы амбиции бывшего председателя Национального собрания, бывшего премьер-министра, заместителя председателя РПА Овика Абрамяна были удовлетворены, он остался бы в РПА.

Абрамян, по мнению Сафаряна, ожидал для себя должности президента, пусть и с ограниченными полномочиями, либо председателя НС.«Но это те должности, которые, естественно, не будут доверены ему Сержем Саргсяном», - отметил политолог.

По мнению политического комментатора Акопа Бадаляна, Абрамян уходит из РПА обиженным: «Тот факт, что в его записи в Facebook в ряду благодарностей подчеркнуто не было благодарности в адрес Сержа Саргясна, что в армянской системе является чем-то вроде нормы, также свидетельствует о том, что Овик Абрамян обижен именно на Сержа Саргсяна. В этом смысле причина также может быть понятна. Абрамян претендовал на то, чтобы быть, условно говоря, четвертым президентом Армении, то есть, быть наследником Сержа Саргсяна, либо, если это парламентская модель, быть в статусе премьер-министра, что очевидно не входило в планы Сержа Саргсяна».

По словам Бадаляна, Абрамян покинул пост премьер-министра, не был назначен руководителем предвыборного штаба РПА, терял позиции, и поэтому для предотвращения падения ему не оставалось ничего другого, кроме как выйти из Республиканской партии. «Чем дольше он оставался бы в РПА, тем больше была бы подчеркнута девальвация его роли, потеря его значения», - пояснил он.

По мнению Степана Сафаряна, Овик Абрамян более не востребован Сержем Саргсяном. «Залогом его успеха было выполнение определенных функций в особенности с оппозиционным полем, так как его сват Гагик Царукян действовал в этом поле. Следовательно, он в этом плане нужен был также Сержу Саргясну. Думаю, во время февральских событий 2015 года мы убедились, что он свою функцию не выполняет. Если бы выполнял, Серж Саргсян не выступил бы лично, чтобы очень жестко и решительно решить проблему по выводу Гагика Царукяна из политики», - сказал Сафарян.

По мнению Бадаляна, если Абрамян правильно оценит ситуацию, то не будет участвовать в предстоящих избирательных процессах. «Тот факт, что Овик Абрамян даже не пытается указать какую-либо конкретную, более предметную причину, думаю, обусловлен тем, что он и сам пока не представляет, как будет продолжать оставаться в политике. Конечно, блок «Царукян» рассматривается как его вероятный вариант, так сказать. Но, с другой стороны, также возникает вопрос: согласится ли сам Гагик Царукян на этот вариант? Потому что Абрамян, особенно в своем нынешнем положении, думаю, ничего не добавит этому блоку. Вместо этого может увеличить общественное недоверие к Царукяну, потому что Овик Абрамян в Армении до сих пор является одним из столпов правящей системы в том смысле, что он олицетворяет в себе пороки этой системы», - сказал Бадалян.

Единственной надеждой Абрамяна, по мнению Степана Сафаряна, может стать блок «Царукян». По его словам, несмотря на то, что два года назад Овик Абрамян предпочел сохранить свой статус внутри РПА, вместо того чтобы защитить свата, но у них сейчас общие политические интересы: сохранить хотя бы имеющееся с минимальными потерями.

На вопрос, возможно ли, что мы увидим Абрамяна выступающим с оппозиционных позиций, Акоп Бадалян ответил: «В Армении, конечно, ничего нельзя исключать в политике, в кавычках, в условной политике. Но я считаю, что Овику Абрамяну, по крайней мере, хватит серьезности настолько, чтобы не выступать в этой роли, а также ее хватит всем тем, кому, тем не менее, будет предложено дать Овику Абрамяну эту роль».

Отвечая на тот же вопрос, Степан Сафарян сказал: «Было бы очень смешно, если бы он, подобно Сейрану Оганяну, говорил о сложившемся в стране политическом, экономическом и моральном кризисе и своем ненасытном желании его преодолеть. Это, конечно, было бы верхом курьёза. Осознавая, что окажется в более смешном положении, думаю, Овик Абрамян просто предпочел тот текст заявления, который он распространил».

Сегодня вечером состоятся заседания Исполнительного органа и Совета РПА. Их традиционно проводит президент страны, лидер РПА Серж Сарсгян.

Председатель оргкомитета РПА Рубен Тадевосян сообщил Радио Азатутюн, что в офисе РПА заявление Овика Абрамяна о выходе из партии пока не получили.