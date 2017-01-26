Еще одна компания подала заявку на перезапуск завода «Наирит»

По утверждению председателя конкурсной комиссии по перезапуску завода «Наирит», до сих пор они получили заявки на перезапуск завода от двух компаний. Ранее сообщалось, что лишь одна компания - холдинг «Бизнес-финансовый центр Европа-Азия», подала заявку на перезапуск завода.

Между тем, управляющий в деле о банкротстве завода заявляет, что он до сих пор никаких документов не получил.

Председатель конкурсной комиссии по перезапуску некогда химического гиганта Вячеслав Ананян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что вторую заявку, представленную одной финансовой компанией, они получили спустя 20 минут после истечения установленного срока для подачи заявок. Ананян утверждает, что предложения и этой компании, и ранее подавшей заявку компании они направили управляющему в деле о банкротстве Карену Асатряну.

Борьба наиритцев не прекращается даже несмотря на снежную погоду. Сегодня они вновь собрались перед зданием правительства, потребовав от премьер-министра Карена Карапетяна обсудить вопрос перезапуска «Наирита» со специалистами самого завода.

«Господин Карапетян лишь заявляет, что завод «Наирит» не может работать. В то время, когда «Наирит» работал с производительностью 55-60 тысяч тонн, завод имеет одного директора, одного заместителя директора, одного главного инженера и одного технолога», - сказал один из бывших сотрудников завода.

Требования к признанному в настоящее время банкротом «Наириту» есть также у кредиторов, в том числе у «Наирит-2», который погасил долги по зарплате перед сотрудниками завода. По утверждению члена группы, координирующей акции протеста бывших сотрудников завода, Анаит Манукян, «Наирит-2» сейчас требует гораздо большую сумму, чем он выплатил для погашения задолженности по зарплате. По ее словам, «Наирит-2» хочет взыскать также сумму, образовавшуюся в результате начисления штрафов, предусмотренных за задержку выплаты зарплаты, хотя сотрудникам завода эта сумма не была выплачена.