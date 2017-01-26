Представители Армении не участвовали в Давосском форуме «из-за рабочей загруженности»

Ни один представитель правительства Армении не принял участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, считающемся одной из крупнейших в мире площадок для привлечения инвестиций.

В ответ на запрос Радио Азатутюн об этом сообщили в управлении информации и по связям с общественностью правительства.

Почему премьер-министр Карен Карапетян, на каждом заседании правительства говорящий об инвестициях, не принял участие в прошедшем 17-20 января в Давосе форуме и даже никакого не командировал туда? Ответ на этот вопрос сегодня мы попытались получить у министра экономического развития и инвестиций Сурена Караяна.

«Мы всецело следим за процессом, однако из-за рабочей загруженности не было возможности принять участие в этом форуме», - в беседе с журналистами отметил Караян.

На замечание Радио Азатутюн, что, к примеру, Азербайджан и Грузия на уровне президента и премьер-министра участвовали в этом форуме, говорили о крупных проектах, а у нас тоже есть крупные проекты – армяно-иранская железная дорога, атомная электростанция, почему же мы не представили их, министр ответил: «Мы все эти проекты представляем всем возможным инвесторам также на других площадках . Я согласен, что Давосский форум мог стать хорошей площадкой для их представления, однако он не единственный, и неучастие в этом форуме еще не означает, что наши инвестиционные программы не будут представлены всем заинтересованным и потенциальным инвесторам».

Тот факт, что экономика Армении остро нуждается в инвестициях, не скрывают даже в правительстве. В отчете, подводящем итоги первых 100 дней деятельности правительства Карена Карапетяна, отмечается, что за первые 9 месяцев 2016 года поступившие в страну прямые иностранные инвестиции составили всего 92 млн долларов или около 1,3% от ВВП, что не достаточно для обеспечения долгосрочного экономического роста.

Для сравнения отметим, что по данным Национальной статистической службы Грузии, в 2016 году прямые иностранные инвестиции в эту страну составили более 1 млрд 625 млн долларов. По данным Центрального банка Азербайджана, за первые 9 месяцев прошлого года прямые иностранные инвестиции в Азербайджане составили 5 млрд 439 млн долларов, что в 59 раз больше показателя Армении.