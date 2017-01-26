По крайней мере на 1500 избирательных участков будут установлены видеокамеры

В ходе парламентских выборов 2 апреля на избирательных участках все же будет обеспечена прямая трансляция и видеосъемка при финансовом содействии Евросоюза.

Созданная по этому вопросу комиссия с участием представителей власти и оппозиции приняла решение о том, чтобы, довольствуясь имеющимися финансовыми средствами, обеспечить видеосъемку не на всех примерно 2000 избирательных участков, а по крайней мере на 1500.

«По крайней мере, будут охвачены 1500 избирательных участков, я немного округляю, что приблизительно составит 93% списка избирателей. Это минимум, есть еще резерв для увеличения числа видеокамер», - сказал член комиссии, представитель «Армянского национального конгресса» Аветис Авакян.

По его словам, почти в последний момент Евросоюз увеличил выделенную сумму, доведя ее до 2 млн евро. Кроме того, власти Армении после усилий, приложенных послом ЕС Петром Свитальским, выразили готовность решить вопрос с НДС. А согласно предварительной договоренности, правительство Армении собиралось облагать налогом эту программу, из-за чего было бы возможно проводить видеосъемку на меньшем числе избирательных участков.

«От государства дополнительных затрат не требуется по части НДС, потому что это не были запланированные поступления. Если бы не было программы, этих поступлений не было бы. И было логично, что в какой-то момент этот вопрос будет поднят и найдет свое решение. Мы сначала подняли этот вопрос в комиссии, как раз я и поднял. Давид Арутюнян ответил формально, что это не входит в его компетенцию, он не может решить этот вопрос. В этом случае мы уже попытались обратиться за посредничеством посла Евросоюза», - рассказал Авакян.

Он также сообщил, что, в соответствии с договоренностью, оппозиционеры определят те 1500 избирательных участков, на которых будет обеспечена видеосъемка.

Представитель АНК надеется, что эта не имеющая прецедентов в Армении инициатива станет важным инструментом контроля за выборами.

Напомним, что еще на прошлой неделе министр-руководитель аппарата правительства Армении Давид Арутюнян в беседе с Радио Азатутюн выразил опасение, что программа может быть провалена, поскольку финансовых средств не достаточно.

В этой связи Авакян сказал: «Ясно, что выделенной донорами суммы было не достаточно, но, скажем, они также должны были попытаться предложить решения. Могли просто от себя предложить не взимать НДС, поскольку это пожертвование, затем это станет государственным имуществом. Было бы желательно увидеть с их стороны более инициативный подход, но, в конце концов, нужно ценить также то, что это решение было принято. Я тем самым вижу, что они также заинтересованы в том, чтобы эта программа была реализована».