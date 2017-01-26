Обзор прессы за 26 января

Газета «Жаманак» пишет: «Сегодня вечером пройдет заседание Совета правящей Республиканской партии Армении, на котором, по всей видимости, будет сформирован новый совет, новая система руководства партии, в том числе, наверняка, будет решен вопрос о назначении Карена Карапетяна на должность первого заместителя председателя партии. Этот вопрос был предметом бурного внутрипартийного и внутривластногообсуждения, но он, похоже, нашел свое разрешение в Москве. Дело в том, что накануне с заявлением выступили армянские предприниматели России, которые высказали готовность участвовать инвестициями в экономических программах нового правительства Армении. В этом плане, речь, прежде всего, идет о политической поддержке, поскольку экономические результаты являются залогом политического будущего Карена Карапетяна».

Газета «Жоговурд» пишет: «Согласно новому закону о регламенте Национального собрания в парламенте, который будет сформирован в апреле, лица, которые станут депутатами по одному или другому списку кандидатов, будут иметь возможность покинуть фракцию, сохранив при этом мандат и став так называемыми независимыми депутатами. Появившиеся в Национальном собрании за счет Царукяна или Оганяна люди-партии при первом же серьезном голосовании, смогут просто уйти из фракции, сохранив мандат. Кстати, расчет власти состоит именно в этом. И вот поэтому они спокойно следят за действиями, происходящими на внутриполитическом поле, заодно подкладывая мины в разные блоки. Ну а взорвать эти мины в нужный момент – дело техники».

В газете «168 жам» читаем: «В апреле будет иметь место не выбор власти со стороны общества, а будет закреплено право на власть над народом, которое в эти дни распределяется. Поэтому основными действующими лицами выборов считаются бывшие чиновники, которые только в формальном плане бывшие, а в действительности считаются неотъемлемой частью криминально-олигархической власти».