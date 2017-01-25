Армения зафиксировала регресс в рейтинге восприятия коррупции

В рейтинге восприятия коррупции «Транспаренси интернешнл» по итогам 2016 года Армения вместе с Боливией и Вьетнамом делит 113-е место. По сравнению с прошлым годом, Армения зафиксировала регресс, опустившись на 18 строчек.

В доклад включены 176 стран. Принцип составления рейтинга следующий: эксперты сопоставляют исследования и оценки различных организаций и в соответствии с ними дают государствам баллы. Чем больше баллов у страны, тем ниже степень коррумпированности в стране. Хотя Армения опустилась в рейтинге на 18 строчек, при этом она потеряла 4 балла, набрав 33 балла вместо 37 в прошлые годы.

Руководитель программ «Транспаренси интернешнл» Варужан Октанян считает этот показатель тревожным, но не катастрофичным.

«Пока мы можем говорить лишь о тенденции», - говорит Октанян.

Ни при предыдущем премьер-министре Овике Абрамяне, ни при нынешнем премьере Карене Карапетяне Армения, фактически, в плане борьбы с коррупцией, согласно исследованию международной антикоррупционной организации, успеха не добилась. Можно ли считать проводимую премьерами борьбу с коррупцией потерпевшей фиаско?

«Не премьер-министр все решает, так что я бы посоветовал посмотреть немного выше. Если нет политической воли, если нет желания и цели провести серьезные структурные, институциональные реформы, лишь путем написания стратегии этот вопрос не решится», - сказал эксперт.

Лишь путем создания антикоррупционного совета коррупцию не искоренишь, заключает Варужан Октанян, подчеркивая отсутствие желания искоренить коррупцию и наличие олигархической системы в Армении.

«У нас есть олигархи, различные влиятельные бизнесмены, которые действительно влияют на решения правительства. То, что называется захватом государства, когда влиятельные финансово-экономические группы начинают диктовать властям свою политику, также приводит к такой картине», - отметил Октанян.

Лучший показатель в регионе у Грузии - 44-е место. Турция, несмотря на зафиксированный регресс, находится в лучшем положении, чем Армения, - на 75-й строчке. Стремителен успех Беларуси - 79-е место.

В Армении, по убеждению Варужана Октаняна, нет даже тенденции к улучшению ситуации. Эксперт отмечает, что в рейтинге 2016 года добавился новый компонент для расчета показателя, который у Армении является довольно низким. «Это социальное неравенство. А Армения, к сожалению, с этой точки зрения находится в довольно неприятной ситуации: в стране существует очень серьезное социальное неравенство, и это в сочетании с той экономической моделью, которая действует в Армении, действительно является довольно плодородной почвой для коррупции», - отметил он.

Среди коррумпированных стран по-прежнему остается Азербайджан, деля 123-е место с африканской страной Джибути. Среди аутсайдеров также Иран и Россия, они делят 131-ю строчку.