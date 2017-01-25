Состояние одного из двух доставленных в ереванский госпиталь из Карабаха солдат крайне тяжелое

19-летний военнослужащий срочной службы Гурген Саргсян получил огнестрельное ранение в голову 16 января в результате нарушения правил использования огнестрельного оружия. У него поврежден головной мозг.

По словам начальника Военно-медицинского управления Вооруженных сил РА, полковника Камавора Хачатряна, в настоящее время врачи борются за его жизнь. «В данный момент он подключен к аппарату искусственного дыхания. Мы должны сделать все возможное, чтобы спасти жизнь военнослужащего», - сказал он.

Другой перевезенный в госпиталь военнослужащий – это военнослужащий-контрактник Алексей Аванесян, три дня назад раненный от выстрела противника во время несения боевого дежурства. По словам полковника Хачатряна, у него тяжелое ранение наги в области колена, из-за чего была проведена ампутация. «Ночью мы его прооперировали, по жизненным показаниям мы были вынуждены ампутировать одну ногу, и сейчас его состояние стабильное», - сообщил чиновник.

Камавор Хачатрян говорил также о раненных во время апрельской войны военнослужащих, которые до сих пор проходят лечение. По его словам, трое военнослужащих по-прежнему находятся в реабилитационном отделении, планируется одного из них в дальнейшем перевезти в Москву.

Глава Военно-медицинского управления не согласен с мнениями о том, что государство не заинтересовано в организации лечения военнослужащих за рубежом. Более того, по его словам, в состоянии здоровья Рубена Аракеляна и Армана Лазгяна, в данный момент проходящих лечение в Германии, положительная динамика не столь значительна.

Мы поинтересовались у Камавора Хачатряна: если в Армении, как он говорит, врачи делают максимально возможное, то почему раненный во время апрельской войны Арман Аветисян жалуется на низкое качество протеза стопы, из-за чего он не может полноценно ходить. В данный момент он находится в Бельгии, и, по словам родных, на его протезирование и лечение необходимо 10 тысяч евро.

На это полковник ответил: «С этим вопросом вы можете обратиться к Арману, почему он не хочет носить тот протез, который ему сделали в Армении, а многие другие солдаты его носят, и никто не говорит о Бельгии?».