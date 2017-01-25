Лавров и Мамедъяров обсудили карабахский вопрос

В то время как эксперты констатируют, что переговорный процесс по карабахскому урегулированию находится в тупике, а Азербайджан в очередной раз заявляет, что никогда не признает независимость Нагорного Карабаха, в Москве министр иностранных дел России в течение нескольких дней провел переговоры со своими армянским и азербайджанским коллегами.

19 января состоялась встреча с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном, а вчера – с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Инициатива проведения встреч принадлежит российской стороне, а основная тема – Карабах.

«В ходе встречи министры обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, программу предстоящих двусторонних мероприятий на различных уровнях, а также проблематику нагорно-карабахского урегулирования, включая темы, обсуждавшиеся в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ, распространенном по итогам встречи Лавров-Мамедъяров.

Почти такое же сообщение МИД РФ распространил и после встречи Лавров-Налбандян.

Согласно сообщению, распространенному пресс-службой МИД Азербайджана, на встрече Лавров-Мамедъяров подробно обсуждался вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в том числе вопросы, поднятые на встречах в Вене и Санкт-Петербурге.

Официальный Баку также сообщает, что на встрече с министром иностранных дел России Мамедъяров в очередной раз озвучил позицию Азербайджана о том, что статус-кво необходимо изменить.