Премьер-министр Армении «очень доволен» проведенными в России переговорами

На второй день официального визита в Российскую Федерацию премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня утром по принятому в РФ протоколу возложил венок к Могиле Неизвестного солдата, а затем посетил Кафедральный Собор Святого Преображения Господня Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской Апостольской Церкви, встретился с главой Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископом Езрасом Нерсисяном.

Архиепископ охарактеризовал визит премьер-министра как исторический и подчеркнул, что Карен Карапетян играет важную роль не только как политический деятель, высокопоставленное должностное лицо, но и как меценат.

В полдень премьер-министр Армении в московском ресторане, принадлежащем известному армянскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, встретился с группой армянских бизнесменов, а накануне вечером в посольстве Армении в России встретился с представителями армянской общины.

Основное мероприятие в рамках официального визита премьер-министра Армении в РФ состоялось вчера, 24 января. В подмосковной резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева прошли армяно-российские переговоры. На брифинге, последовавшем за двусторонней встречей, а также в своей речи в посольстве тем же вечером Карапетян подчеркнул, что очень доволен переговорами.

«На все наши инициативы российская сторона откликнулась положительно, - заявил Карапетян. – Мы договорились, что нужно создать армяно-российский интеграционный фонд для того, чтобы привести российские инвестиции в Армению».

Отметим, что на последовавшей за вчерашними переговорами пресс-конференции премьер-министр России в этой связи сделал более осторожное заявление, сказав, что есть идея создания подобного инвестиционный фонда, и нужно еще проанализировать источники его финансирования.

Вчера визит премьер-министра Армении в Россию освещали все основные российские СМИ, подчеркивая, что было заключено соглашение, которое позволяет гражданам России посещать Армению по внутренним паспортам.

Помимо Армении по внутренним паспортам граждане России могут посещать также Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Абхазию и Южную Осетию.