Карен Карапетян: «Наилучшей страной для армян будет Армения»

В рамках официального визита в Российскую Федерацию премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил посольство РА в РФ, где встретился с представителями армянской общины.

Согласно официальному сайту правительства Армении, помимо членов возглавляемой премьер-министром делегации, во встрече приняли участие глава Ново-Нахичеванской и Российской епархии ААЦ, занимающиеся в России предпринимательской деятельностью бизнесмены, политические, общественные, культурные деятели армянской национальности.

В своей речи премьер-министр Карен Карапетян сначала подвел итоги своей встречи с председателем правительства РФ, представил детали прошедших обсуждений, затем выразил удовлетворение в связи с достигнутыми договоренностями.

Премьер-министр представил участникам встречи итоговый отчет о 100-дневной деятельности правительства.

«Хотел бы отчитаться перед вами о том, что сделало Правительство в течение 4-х последних месяцев. Вам представлен краткий вариант, в котором на 100 страницах подведены итоги проделанной работы. Думаю, что мы представили достаточно серьезный документ. Он состоит из четырех частей: первая часть – диагностика проблем по сферам, во второй части мы представили информацию о существующих проблемах, что предлагается сделать для их решения в этой сфере и какие мероприятия нужно осуществить. В третьей части подведены итоги сделанного за эти 100 дней, четвертая часть уделена сотрудничеству государства и частного сектора посредством Центра стратегических инициатив», - отметил Карен Карапетян.

Представляя видение развития страны, глава правительства отметил ранее упомянутые в связи с этим четыре основных компонента: независимость, безопасность, справедливость и интеллектуальность.

«У нас другого варианта нет: мы должны осуществлять умное управление во всех сферах. Человеческий капитал является высшей ценностью нашей страны. Я несколько раз на разных площадках говорил об этом: в ряду счастливых стран оказываются не богатые нефтью, газом и другими природными ресурсами страны, а такие страны, где для работающих и созидающих людей созданы максимально благоприятные условия», - сказал премьер-министр, добавив, что правительство для работающих, мыслящих, творческих людей создаст максимально справедливые и прозрачные условия.

Коснувшись отношений Армения-Диспора, Карен Карапетян отметил, что Диаспора является преимуществом для нашей страны, и о важности этих отношений можно долго говорить. «Мы должны понять, что это две части одного целого. Лично я вижу гигантский потенциал вовлеченности армянской диаспоры в дело построения нашей страны. В первую очередь я хотел бы, чтобы отношения Армении и Диаспоры не строились только на том умонастроении, что Армения заинтересована лишь в инвестициях Диаспоры и ее благотворительной миссии. Мы нуждаемся в привлечении культуры управления и общения», - сказал премьер-министр.

В качестве примера глава правительства отметил, что с приездом в Армению сирийских армян в сфере обслуживания произошли большие качественные изменения, особенно в ресторанном бизнесе. «Я думаю, что нужно посылать сигналы о сформулированных правилах игры, благоприятных условиях бизнес-среды, в этом случае каждый армянин найдет свое место и дело. Я уверен, что нам это удастся», - сказал премьер-министр.

Отвечая на вопрос одного из участников встречи о том, что делается в направлении восстановления и развития пострадавшего от землетрясения Гюмри, премьер-министр заметил, что помимо программ территориального развития, в настоящее время серьезное внимание уделяется стимулированию бизнес-программ, представляемых бизнес-сообществом областей, в формате государственно-частного софинансирования. «Из представленных по итогам визита в Ширакскую область 8 бизнес-программ нами принято 7 из них», - отметил глава правительства, добавив, что идут серьезные обсуждения в направлении развития Гюмри в качестве центра туризма. «Есть ли у Правительства РА обязательства перед Гюмри? Конечно, есть. Программа «Кумайри» предусматривает реконструкцию старых улиц, которые не только станут туристической территорией, но и изменят атмосферу и настроение в городе», - сказал Карен Карапетян.

Завершая выступление, премьер-министр отметил, что подобные встречи являются хорошей площадкой для обмена мнениями, передачи новых идей. «В недавнем прошлом я был одним из вас. Я очень хорошо знаю, что все вы живете в размышлениях, смотрите назад и напрямую интересуетесь тем, что происходит в Армении. Будьте уверены: наилучшей страной для армян будет Армения. Я знаю, что у всех вас чувство гордости и достоинства связано с тем, как чувствует себя Армения. Я обещаю, что наша команда сделает все возможное», - сказал Карен Карапетян.