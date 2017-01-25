Политолог: Овик Абрамян становится опасным для Сержа Саргсяна

По мнению политолога Степана Даниеляна, бывший премьер-министр Овик Абрамян становится «очень опасным человеком» для президента Сержа Саргсяна и правящей Республиканской партии Армении.

«Овик Абрамян всегда был во власти, а в последние годы у него была очень важная роль: в той избирательной системе, которая действует в Армении, большое значение имеет роль руководителя предвыборного штаба. Тут надо вспомнить, что руководителем штаба Сержа Саргсяна был Овик Абрамян, а сам Саргсян в свое время был руководителем штаба Роберта Кочаряна. Этот руководитель штаба заключает все теневые соглашения, в соответствии с которыми эти выборы и проходят с применением известных нам методов», - в беседе с Радио Азатутюн отметил политолог.

По словам Даниеляна, в условиях Армении руководитель предвыборного штаба, по сути, становится гарантом существующей системы. «Меняя систему, Серж Саргсян, похоже, ломает эту традицию, и Овик Абрамян, по-видимому, становится очень опасным человеком для Сержа Саргсяна. Овик Абрамян ищет себе новую роль, и его переход в другую партию, (я не использую слово «оппозиция»), на мой взгляд, очень опасно для Республиканской партии», - отметил политолог.

На вопрос, возможно ли, что Овик Абрамян присоединится к блоку «Царукян», Даниелян ответил так: «У Овика Абрамяна, похоже, есть два варианта: либо присоединиться к блоку «Царукян», либо присоединиться к блоку Сейрана Оганяна. К какому блоку он присоединится, я сказать не могу. Но учитывая возможности Абрамяна и возможности и ресурсы Царукяна, если они будут действовать вместе, то в соответствии с избирательными традициями Армении, они могут себе обеспечить, по крайней мере, второе место. А второе место в условиях, когда Республиканская партия не сможет обеспечить себе стабильное большинство, позволит им соперничать с Республиканской партией во втором туре, где возможности республиканцев будут меньше».