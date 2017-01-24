Премьер-министр Армении находится с официальным визитом в Москве

Находящийся с двухдневным официальным визитом в Москве премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня на пресс-конференции, последовавшей за встречей с российским коллегой Дмитрием Медведевым, заявил, что удовлетворен сегодняшними переговорами и теми поручениями, которые были даны по их результатам.

Карен Карапетян также подчеркнул, что Армения как туристическая страна для российских граждан недооценена, и выразил надежду, что подписанное сегодня соглашение, благодаря которому граждане России смогут посещать Армению по внутренним паспортам, приведет к позитивному сдвигу и в этой сфере.

В ходе пресс-конференции Карапетян пригласил Медведева в Армению.

Что касается премьер-министра России, то он заявил, что переговоры, как всегда, были конструктивными, насыщенными и дружескими.

«Как известно, Россия является ведущим внешнеэкономическим партнёром Армении, её доля во внешней торговле приблизительно 25%. Несмотря на довольно сложную конъюнктуру, показатели взаимного товарооборота остаются хорошими. В прошлом году эта цифра составила более 1 миллиарда долларов, - отметил Медведев. - Даже несмотря на снижение цен на энергоносители, на отдельные товары, которые поставляются из наших стран, общее количество таких товаров в стоимостном выражении не уменьшается, а увеличивается. То есть, реальный экспорт растёт, несмотря на изменение в ту или иную сторону стоимостных позиций. Еще одно обстоятельство: в прошлом году довольно существенно вырос импорт из Армении продовольственных товаров, что связно со вступлением Армении в Евразийский союз и отражает нашу общую нацеленность на интеграцию».

Кроме того, по словам Медведева, есть целый ряд проектов, касающихся организации совместных производств в сфере сельского хозяйства.

«Обсуждали мы и целый ряд других направлений сотрудничества, естественно, и инвестиционное сотрудничество. Есть идея, связанная с созданием специального фонда для этих целей. Мы договорились, что дадим поручения профильным ведомствам проанализировать возможность создания такого фонда, направления инвестиционного сотрудничества и, естественно, источники финансирования», - также сказал глава правительства РФ.

На встрече Карен Карапетян заверил своего российского коллегу, что сегодня в Армении проводится ряд реформ по формированию благоприятной среды для инвесторов и власти будут приветствовать участие российского капитала. «Мы приехали сегодня с новыми предложениями, которые позволят диверсифицировать и расширить сферы нашего сотрудничества», - отметил армянский премьер, однако на пресс-конференции он не пояснил, о каких конкретно предложениях идет речь.

Российский премьер в своей речи несколько раз подчеркнул, что членство в Евразийском экономическом союзе принесло Армении пользу. В частности, по его словам, благодаря этому членству в прошлом году экспорт из Армении в Россию вырос примерно на 70%.

По итогам армяно-российских переговоров, прошедших сегодня в подмосковной резиденции Медведева, был подписан ряд соглашений, в том числе соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан России и Армении и меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и торговли РФ и Министерством экономического развития и инвестиций Армении.

Напомним, это первый официальный визит Карена Карапетяна за рубеж, и в начале встречи премьер-министр РФ подчеркнул это обстоятельство.

Премьер-министр Армении находится в Москве по приглашению российского коллеги.

Сегодня вечером в посольстве Армении в РФ запланирована встреча премьер-министр с представителями армянской общины России, а завтра в полдень пройдет закрытая встреча с проживающими в Москве армянскими бизнесменами.