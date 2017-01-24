Посол США: Пока рано ожидать от администрации Трампа позиции по событиям 1915 года

Может ли президент США Дональд Трамп в ближайшем будущем обратиться к теме Геноцида армян? Посол США в Армении Ричард Миллз пока не знает ответа на этот вопрос. По его словам, пока рано для того, чтобы выяснять позицию новой американской администрации по этому или ряду других вопросов.

«Г-н Трамп, насколько я знаю, в качестве кандидата во время своей предвыборной кампании никогда не касался армяно-турецких отношений, и пока рано для того, чтобы я мог сказать, какова будет позиция новой администрации по целому ряду вопросов, в том числе по этому вопросу, - сегодня на брифинге с журналистами сказал посол Миллз, добавив: - Соединенные Штаты хотят взаимопонимания и примирения между Арменией и Турцией, поскольку это исходит из интересов региона, интересов Кавказа. Это то, что принесет мир и стабильность в регион».

Посол США сегодня принимал участие в церемонии открытия организованной в Ереване совместной выставки армянских и турецких фотографов. Выставка под названием «Соединяя истории» (Bridging Stories), будет открыта до 7 февраля. По словам посла США, эта выставка важна, поскольку показывает, как много общего существует между армянским и турецким народами.

«Именно осознание этой общности может помочь достичь примирения. Примирения, которое мы хотим видеть между армянским и турецким народами, - сказал посол и добавил: - Мы всегда четко отмечали, что для примирения необходимо, чтобы было полное, искреннее и справедливое признание тех событий, которые имели место 100 лет назад, в 1915 году».

Касаясь вопроса о возможной смене послов США в связи со сменой президента Соединенных Штатов, Ричард Миллз отметил, что его полномочия пока остаются в силе.

«Честно говоря, мне в любой момент могут предложить оставить эту должность. Как и любой посол США, я также служу президенту страны. Но в данный момент, нет, подобного требования не было. Никакого распоряжения о досрочном прекращении моих полномочий нет», - сказал Ричард Миллз, подчеркнув, что очень рад этому и хочет на предстоящих в апреле парламентских выборах находиться в Армении.

«Быть послом США в Армении – самая лучшая работа в мире, только никому об этом не говорите», - под конец беседы с журналистами пошутил посол США в Армении Ричард Миллз.