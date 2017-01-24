Медведев: В 2016 году импорт из Армении в Россию вырос на 70%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня принял прибывшего в Москву с официальным визитом премьер-министра Армении Карена Карапетяна.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте правительства РФ, приветствуя гостя, Дмитрий Медведев подчеркнул «особые», «союзнические» отношения с Арменией и отметил, что к визиту Карапетяна подготовлен набор документов, которые развивают вектор двустороннего сотрудничества по отдельным направлениям.

«Несмотря на международную конъюнктуру, на изменение цен на энергоносители и целый ряд других экономических моментов, товарооборот у нас стабильный. А если говорить об импорте из Армении в нашу страну, о поставках вашей продукции, то за прошлый год мы наблюдаем рост на 70%. Это, на мой взгляд, следствие присоединения Армении к Евразийскому союзу и укрепления наших хозяйственных связей», - в своем слове, в частности, сказал Медведев, добавив, что есть много других вопросов, которые нужно обсужить, в том числе инвестиционные и гуманитарные.

В свою очередь, премьер-министр Армении, поблагодарив за приглашение посетить Москву и приём, оказанный армянской делегации, поздравил Медведева с избранием председателем партии «Единая Россия».

Касаясь своего визита, Карен Карапетян заверил, что армянская делегация приехала в Россию «с очень позитивным и деловым настроем».

«Вы знаете, что российский капитал в экономике Армении представлен очень широко. Тем не менее, нам успокаиваться не стоит, и мы можем сегодня обсудить, как активизировать наше сотрудничество, придать ему новый импульс, - отметил армянский премьер и продолжил: -

Сегодня в Армении проводится ряд реформ по формированию благоприятной среды для инвесторов, и мы будем приветствовать участие российского капитала. Мы приехали сегодня с новыми предложениями, которые позволят диверсифицировать и расширить сферы нашего сотрудничества».