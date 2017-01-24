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Политика

Свитальский: «Достигнут рабочий консенсус по установке видеокамер»

Петр Свитальский, Ереван, 24 января 2017 г․

Петр Свитальский, Ереван, 24 января 2017 г․

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Достигнут рабочий консенсус по вопросу установки видеокамер на избирательных участках во время предстоящих в апреле парламентских выборов, и в ближайшие часы или дни по этому вопросу должно быть найдено решение.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил руководитель делегации Евросоюза в Армении, посол Петр Свитальский. Отметим, что Евросоюз обеспечивает основное финансирование внедрения новых избирательных механизмов на предстоящих выборах в Армении.

«Евросоюз не является стороной переговоров, но, насколько мне известно, он вел очень интенсивный диалог в последние дни. Я думаю, что даже вчера парламентская комиссия работала до поздней ночи, обсуждая возможные варианты. Насколько мне известно, они достигли определенного рабочего консенсуса. Я ценю то, что они действительно пытаются найти наилучшее решение», - сказал Свитальский.

Посол ЕС выразил уверенность в том, что возможно найти вариант, который позволит на парламентских выборах 2 апреля на всех избирательных участках осуществлять контроль посредством видеокамер.

«Следующее обстоятельство состоит в том, чтобы было найдено решение, которое будет осуществимым со стороны внедряющей технологию организации. Я считаю, что возможно достичь хорошей договоренности с этой организацией. Вероятно, нет времени начинать процесс с самого начала, есть различные технические варианты, и я думаю, что они будут обсуждены также сегодня и завтра, поскольку, учитывая временные ограничения, решение должно быть найдено в ближайшие часы или дни. Я считаю, что до конца этой недели в этот вопрос будет внесена ясность – что возможно сделать, что нет», - продолжил европейский дипломат.

Свитальский также выразил уверенность в том, что правительство Армении конструктивно настроено в вопросе невзимания НДС в случае импорта видеокамер.

Установка видеокамер на избирательных участках, в качестве необязательного положения закреплена в новом Избирательном кодексе. Однако министр-руководитель аппарата правительства Армении Давид Арутюнян на прошлой неделе в беседе с Радио Азатутюн не исключил, что на предстоящих парламентских выборах на избирательных участках видеокамеры могут быть не установлены, поскольку с предложением обеспечить их установку и программирование обратилась лишь одна компания, потребовав за это высокую цену.

Сегодня посол Свитальский также подчеркнул, что справедливые и прозрачные выборы придадут новое качество отношениями Армении и Евросоюза.

«Хорошие, справедливые, прозрачные выборы помогут развивать отношения, помогут открыть новые возможности для сотрудничества и создадут очень хорошую среду для наших будущих контактов. Евросоюз вложил столько инвестиций, не только в плане финансов, но также в плане политического содействия, что мы сейчас очень глубоко и четко заинтересованы в успехе этого процесса», - отметил он.

Глава делегации Евросоюза сегодня также подтвердил, что переговоры вокруг рамочного соглашения Армения-Евросоюз достигли заключительного этапа и соглашение близко к подписанию. Посол подчеркнул, что последние несколько вопросов, вокруг которых еще нет согласия, связаны с членством Армении в Евразийском экономическом союзе.

«Конечно, они связаны с теми новыми обстоятельствами, которые появились после 2013 года и перечеркнули соглашение об ассоциации. Какие это вопросы? Они связаны с членством Армении в Евразийском экономическом союзе, а также с другими процессами, которые произошли в Евросоюзе», - сказал Свитальский.

По его словам, основной вопрос, требующий решения, который является проблемным для Евросоюза, касается защиты инвестиций. Посол ЕС, однако, выразил уверенность в том, что и у Евросоюза, и у Армении достаточно готовности для того, чтобы достичь согласия в ближайшее время.

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