Премьер-министр Армении прибыл в Москву

Премьер-министр Армении Карен Карапетян с двухдневным официальным визитом прибыл в Москву.

Вскоре после полудня самолет главы армянского правительства приземлился в аэропорту «Внуково-3».

Премьер-министр Армении, напомним, посещает Москву по приглашению премьер-министра России Дмитрия Медведева.

На повестке дня переговоров вопросы, касающиеся торгово-экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной сфер, а также вопросы, касающиеся реализации совместных инвестиционных проектов. Особое внимание будет уделено сотрудничеству между двумя странами в рамках Евразийского экономического союза.

По результатам переговоров ожидается подписание ряда межгосударственных и межправительственных документов.