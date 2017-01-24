Обзор прессы за 24 января

Газета «Чоррорд ишханутюн» пишет: «Итак, все основные действующие лица большого сражения под названием выборы, похоже, уже известны. Отдельные части, виды вооружения и командиры также известны. Пока неопределенность царит только в одном вопросе – сражение будет настоящим или все будет происходить по заранее написанному сценарию? Пока больше сторонников второго варианта. Но это, по сути, ничего не значит. Наше общество ко всему относится скептически».

Газета «168 жам» пишет: «Пророссийские силы объединяются с прозападными, антироссийские силы формируют блоки с антиамериканистами и, по большому счету, то, что происходит на предвыборном поле, косвенно оправдывает власти, которые с незапамятных времен как во внутренней, так и во внешней политике не руководствовались какой-либо идеологией или принципом, доведя Армению до такого состояния, что любой, кто сегодня выходит из власти, с умным выражением лица и, не стесняясь, обещает спасти страну».

В газете «Жаманак» читаем: «Премьер-министр Карен Карапетян сегодня едет в Москву по приглашению премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом приглашении стало известно на следующий день после пресс-конференции Карапетяна 14 января, которая была посвящена 100 дням его премьерства. Насколько приглашение Медведева обусловлено вопросами и ответами, которые звучали на той пресс-конференции, которые открыли довольно неоднозначную ситуацию вокруг Карапетяна, сказать трудно. Однако, очевидно, что визит Карапетяна в Москву так или иначе будет важным в плане внутривластных реалий и развитий в преддверии выборов. Вопрос в том, станет ли во время этого визита ясно, какое у России отношение к Карену Карапетяну».