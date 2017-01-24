ОНС Айрикяна присоединяется к блоку Осканяна, Даллакяна, Саргсяна и Оганяна

Возглавляемое Паруйром Айрикяном Объединение «Национальное самоопределение» (ОНС) присоединяется к избирательному блоку, создаваемому бывшим министром иностранных дел, лидером партии «Единение» Варданом Осканяном, бывшим заместителем главы администрации президента Армении, лидером партии «Третья Республика» Виктором Даллакяном и председателем Демократической партии Армении Арамом Саргсяном, который, по всей вероятности, возглавит бывший министр обороны Сейран Оганян.

В беседе с Радио Азатутюн Айрикян сказал, что после встречи с бывшим министром обороны у него сложилось впечатление, что тот настроен решительно. «Конечно, я провел и телефонные разговоры, потому что с Арам Саргсяном мы старые друзья, с Осканяном мы в свое время общались по поводу внешней политики Армении, и с Виктором Даллакяном мы в бытность депутатами были товарищами. Что касается Сейрана Оганяна, с ним человеческие контакты были еще в его бытность министром. А кроме того, были также деловые контакты», - сказал Айрикян.

На вопрос, в чем его мнение совпало с точкой зрения Сейрана Оганяна, Айрикян ответил, что в заявлении блока говорится о смене власти, а ОНС выступает за возвращение власти народу. «В наших частных беседах я увидел, что эта идея воспринимается всеми», - отметил он.

На вопрос, насколько решительно настроен Оганян в том, чтобы довести эту борьбу до конца, к примеру, если выборы будут сфальсифицированы, лидер ОНС ответил: «Я хочу с самого начала исключить эти «если». Если мы действительно объединимся, то можем договориться, что после решения в течение пары лет нескольких основных проблем, которые должны быть решены, мы можем обеспечить действительно демократические выборы, где каждый будет двигаться уже в соответствии со своими идеологическими акцентами. У меня сложилось впечатление, что все те, с кем я работаю, настроены решительно».

Айрикян знаком с критикой о том, как может Сейран Оганян выступать с оппозиционных позиций, будучи в течение двух десятилетий членом команды Сержа Саргсяна и занимая различные посты.

Комментируя заявление лидера партии «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна о том, что создающийся Осканяном, Оганяном, Даллакяном и Саргсяном блок является «блоком бывших сотрудников Сержа Саргсяна», Паруйр Айрикян отметил, что на данном этапе следует думать о консолидации. «Если завтра придет [бывший премьер-министр Армении] Овик Абрамян, то я готов с ним работать во имя демократии в Армении», - заявил лидер ОНС, отмепив, что их цель – вернуть людей, находящихся в противоположном лагере в силу заблуждения, страха или по каким-то иным обстоятельствам.

«Здесь мы должны забыть все разногласия. Представим, что мы едем в одном автобусе, и часть из нас на каком-то этапе должна выйти из него и свернуть налево, а другая часть – направо. Но до того как добраться до этого перекрестка, мы увязаем в грязи, сходим с автобуса и должны его толкать. Сейчас настал этот момент толкания автобуса», - образно выразился Айрикян.

На вопрос, не являются ли препятствием события 1 марта 2008 года, лидер ОНС ответил, что виновные в трагедии 1 марта должны предстать перед судом. «Даже если сегодня он будет рядом со мной, он должен предстать перед судом», - заявил он.

Объединение «Национальное самоопределение» еще несколько месяцев назад обратилось почти ко всем политическим силам с предложением сформировать широкий альянс. Айрикян против того, чтобы участвовать в выборах в одиночку, считая это борьбой за мандаты. В особенности ОНС хотел объединиться с блоком «Елк», в который входят партии «Республика» во главе с Арамом Саргсяном, «Гражданский договор» Никола Пашиняна и «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна. Однако он не получил ответа на свое предложение от этого блока. Теперь же Айрикян заявляет, что двери их блока открыты для всех, в том числе для Гагика Царукяна и его бывшего политического оппонента Левона Тер-Петросяна.

«Если они хотят добиться позитивных изменений, нужно объединиться», - сказал Паруйр Айрикян, отметив, что это целевой блок, а не идеологическая партия.

Айрикян не принимает критику в свой адрес о том, что он отказался от своей принципиальной геополитической позиции.

Он также отметил, что для него вопрос места в избирательном списке не является принципиальным.