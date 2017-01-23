Оппозиция продолжает оспаривать правомерность назначения дня парламентских выборов

«Не будем начинать с нарушения», - так обратилась к президенту Сержу Саргсяну глава постоянной парламентской комиссии по вопросам защиты прав человека Элинар Варданян, считающая антиконституционным назначение предстоящих парламентских выборов на 2 апреля. Она предлагает властям либо дать безупречное правовое обоснование того, что назначение выборов на 2 апреля неоспоримо, либо принять несовершенство законов и пересмотреть это решение.

«В противном случае, даже после выборов, этот вопрос постоянно может оспариваться в различных инстанциях, в том числе международных, и стать предметом политических спекуляций», - в адресованном президенту открытом письме резюмировала заместитель председателя партии «Единение», возглавляемой экс-министром иностранных дел Варданом Осканяном.

Противники назначения дня выборов на 2 апреля считают, что соответствующая статья измененной в 2015 году Конституции о проведении очередных выборов в Национальное собрание пока не вступила в силу, поэтому действует старое положение, согласно которому выборы не могут быть назначены на 2 апреля.

По мнению члена инициативы «Гражданин наблюдатель», осуществляющей наблюдательскую миссию на выборах, юрисконсульта антикоррупционного центра «Транспаренси интернешнл Армения» Эрикназ Тигранян, выборы должны были быть назначены в период с 22 апреля по 2 мая. «В 91-й статье Конституции, принятой на конституционном референдуме в 2015 году, отмечается, как проводятся выборы в Национальное собрание, вернее, когда они назначаются. И в качестве срока указано: не позже, чем за 60 дней и не раньше, чем за 50 дней до завершения полномочий Национального собрания. Но если мы обратим внимание на те же переходные положения Конституции, то эта 91-я статья еще не вступила в силу. Четко устанавливается срок ее вступления в силу - в день первого заседания Национального собрания следующего созыва. Более того, в переходных положениях четко отмечается, что до первого заседания Национального собрания нового созыва действует бывшее положение Конституции о назначении выборов в Национальное собрание. В положении прежней Конституции, в статье 68, четко отмечается, что выборы назначаются не позже, чем за 40 дней и не раньше, чем за 30 дней до истечения полномочий парламента. Это попадает в период с 22 апреля по 2 мая 2017 года», - отметила Тигранян.

В указе президента о назначении очередных выборов в НС за основу принята 2-я часть 103-й статьи Избирательного кодекса.

«Смотрите. 91-я статья новой Конституции пока не вступила в силу, но положение 91-й статьи продублировано в 103-й статье Избирательного кодекса, где четко указано, что выборы назначаются в интервале от 60 до 50 дней, и эта норма Избирательного кодекса вступила в силу. То есть, если руководствоваться не Конституцией, а лишь Избирательным кодексом, то назначение было правильным. Но нормы Конституции превалируют над положениями кодекса», - продолжила она.

Председатель постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам, член правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ованнес Саакян заявил, что классическим способом разрешения правового спора является обращение в Конституционный суд. «Группа юристов считает, что указ должен основываться на Избирательном кодексе, где установлены эти положения. Ряд юристов считают, что указ не должен основываться на Избирательном кодексе, потому что указанная вами 91-я статья Конституции еще не вступила в силу. В этом смысле, если есть спор, то я считаю, что единственным вариантом решения является обращение в Конституционный суд», - заявил Саакян.

На вопрос, обратится ли Республиканская партия по этому вопросу в Конституционный суд, Саакян ответил: «Республиканская партия давно выразила свою позицию в связи с этим. Мы считаем, что [назначение выборов на] 2 апреля не противоречит [законам], и 2 апреля мы примем участие [в выборах], проведем избирательные процессы. Я призвал бы коллег и наши политические силы лучше подготовиться к нормальному проведению выборов, чем пытаться создавать какие-то проблемы».

В распространенном в конце прошлой недели заявлении партия «Армянский национальный конгресс», отметив, что уже зафиксировано, что назначение дня выборов было сделано с нарушением соответствующего положения Конституции, потребовала уважать также память погибших в прошлогодней апрельской войне в Карабахе и назначить день выборов в соответствии с требованиями прежней Конституции – в промежутке между 21-30 апреля.

Напомним, четырехдневные боевые действия в зоне карабахского конфликта начались в ночь на 2 апреля 2016 года. Армянская сторона потеряла в этих боевых действиях более 90 человек.