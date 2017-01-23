РПА о Сейране Оганяне: За один день радикальной оппозицией не становятся

Человек, который на протяжении 20 лет занимал ключевые посты во власти, не может в один день стать радикальной оппозицией. Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил руководитель парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян, отвечая на вопрос о том, как он оценивает тот факт, что бывший министр обороны Сейран Оганян выступает с позиций радикальной оппозиции, подвергая критике действующую власть.

Отметим, что заявивший об участии в предстоящих в апреле парламентских выборах Сейран Оганян на своей странице в Facebook периодически выступает с видеообращениями, отмечая, что в стране должна быть справедливая конкуренция, более того, «сформированная реальными голосами и пользующаяся широким общественным доверием власть».

А в распространенном в минувшую субботу видеообращении Сейран Оганян говорил о растущем недоверии по отношению к власти, предупредив, что сложившаяся ситуация отражается на армии.

«Растущее общественное недоверие по отношению к власти не может обеспечить для армии тыл. Уровень бедности уже достиг опасного для национальной безопасности показателя. <…> Неравенство перед законом, несправедливость, повсеместная пристрастность и исходящая из этого постоянная коррупция со своими малыми и большими последствиями являются как раз основой всех проблем», - заявил Оганян.

По словам Ваграма Багдасаряна, радикальная оппозиция бывает идеологической, и он не считает, что за одну неделю, за один месяц идеи могут измениться. «Я не думаю, что люди, на протяжении 20 лет занимавшие важнейшие посты во власти, могут быть радикальной оппозицией. Радикальная оппозиция не рождается в один день, она рождается на протяжении многих лет и бывает идеологической. Я не думаю, что за одну неделю, за один месяц можно изменить идеи и стать политическими деятелями-носителями каких-то новых политических идей», - сказал Багдасарян.

Несмотря на то, что правящая партия утверждает, что за один день или неделю идеологической оппозицией не становятся, однако в своем видеообращении Сейран Оганян касается и этого вопроса, намекая на то, что, будучи во власти, он не мог бороться с проблемами, выходившими за пределы компетенции министра обороны.

«Неся ответственность за вверенную мне сферу, проблемы армии, за наших военнослужащих, я по должности не был уполномочен и не мог вмешиваться в деятельность других органов власти», - заявляет экс-министр обороны.

Говоря о коррупции, углубляющемся недоверии к власти, эмиграции и отчаянии людей, Сейран Оганян критикует также неправильную кадровую политику власти, подчеркивая, что придает важность тому, когда четко и дисциплинированно на своих местах работают специалисты. «Однако, к сожалению, в нашей стране этот механизм давно нарушен. И очевидно, что общая политическая, экономическая, общественная атмосфера в стране больше не дает возможности для развития, роста, позитивных изменений. Как неуставные отношения в какой-либо структуре армии нарушают здоровую атмосферу, негативно отражаясь на качестве службы, так это происходит и в других сферах государства. Сегодня в нашей стране в политике, экономике и обществе, можно сказать, царят неуставные отношения», - заявляет Оганян.

Относительно того, почему долгое время бывший членом команды Сержа Саргсяна Сейран Оганян стал оппозиционером, глава парламентской фракции РПА дал следующее объяснение: «Те, кто пытаются войти в политику, для своего рейтинга должны разместиться в оппозиционном поле, поскольку поле власти уже занято».

Что касается озвученной Сейраном Оганяном критики, то, по словам Багдасаряна, о том же самом говорит и правящая Республиканская партия, так что он ничего нового не услышал.

На вопрос, нет ли у него опасений, что Сейран Оганян сейчас объединяет вокруг себя альянс, который на предстоящих выборах может нанести поражение Республиканской партии, Багдасарян ответил: «Все эти мечты о том, чтобы нанести поражение Республиканской партии, мы слышим эти выступления уже на протяжении 25 лет, как минимум 15 лет. Нет, у нас нет опасений, но мы ко всем относимся серьезно, мы не недооцениваем чьи-либо силы».

Добавим, что Республиканская партия пока не уточняет, кто возглавит ее избирательный список, обещая объявить об этом после предстоящего в ближайший четверг заседания Совета партии.

Согласно циркулирующей в прессе информации, не исключено, что первым номером в списке станет министр обороны Виген Саргсян. Хотя, как подчеркнул глава фракции, нет никаких причин для того, чтобы их избирательный список не возглавил руководитель партии Серж Саргсян.