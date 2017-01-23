На линии соприкосновения убит военнослужащий-контрактник Армии обороны

В результате нарушения противником режима прекращения огня 22 января примерно в 23:25 на оборонительном участке одной из дислоцированных в восточном направлении воинских частей Армии обороны Нагорного Карабаха смертельное огнестрельное ранение получил 22-летний военнослужащий-контрактник Карен Маратович Улубабян. Об этом сообщает Министерство обороны Нагорного Карабаха.

«Азербайджан, как всегда, продолжает прибегать к террористическим действиям», - заявил Радио Азатутюн заместитель руководителя администрации президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян. «Стрелять из укрытий, пытаться нанести ущерб арцахской стороне. Вообще это их стиль. И, к несчастью, мы имеем невосполнимую потерю», - продолжил он.

По данным оборонного ведомства Карабаха, минувшей ночью на линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха и Азербайджана противник нарушил режим прекращения огня более 55 раз, произведя в направлении армянских позиций около 430 выстрелов в основном из стрелкового оружия различного калибра.



В восточном направлении линию соприкосновения азербайджанские ВС вели особенно интенсивный огонь из снайперского оружия (92 выстрела), а также из 82-мм миномета (2 снаряда).

По словам замглавы администрации президента НК, с целью недопущения подобных инцидентов как можно скорее должны быть реализованы венские и санкт-петербургские договоренности.

По утверждению Давида Бабаяна, до тех пор пока Азербайджан не пересмотрел свою политику, реакция международного сообщества должна быть более жесткой для установления стабильности в регионе. В то же время Бабаян напомнил о последнем заявлении главы МИД России, в котором Сергей Лавров подчеркнул, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта не является абстрактным и «не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана».

«Это не только мнение Российской Федерации, но также единое мнение тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ. И я убежден, что чем больше будет таких мнений, чем более жесткими они будут, тем более стабильной будет ситуация в регионе», - добавил Бабаян.

Кстати, Лавров во время той же пресс-конференции также сказал, что договоренности по внедрению механизма расследования инцидентов и увеличению числа наблюдателей в зоне нагорно-карабахского конфликта до сих пор не реализованы из-за отсутствия консенсуса внутри ОБСЕ.

На данный момент, по словам Давида Бабаяна, ситуация на линии соприкосновения находится под контролем. «Противник продолжает стрелять. Мы пресекаем все их попытки. В целом, [ситуация] находится под контролем», - сказал он.

Президент Серж Саргсян на прошлой неделе провел встречу с демобилизованными солдатами, в ходе которой сказал, что посредством «откровенного разговора и обсуждения» нам нужно «понять, увидеть, в чём преимущество нашей армии», а также понять «проблемы, которые должны быть решены в будущем», подчеркнув, что наличие боеспособной армии является жизненной необходимостью для Армении. «Но поговорим также о проблемах, которые должны быть решены в будущем, делая более боеспособной нашу армию, потому что мы обязаны иметь боеспособную армию», - сказал президент.

В преддверии парламентских выборов ожидается, что участвующие в предвыборной борьбе партии в своих программах особое внимание уделят карабахскому урегулированию.

На днях член блока «Елк», председатель партии «Республика» Арам Саргсян в беседе с Радио Азатутюн заявил, что сегодня многие проблемы в армии решаемы, однако работу в этом направлении власти просто не проводят.

«Сейчас нужно иметь сильную Армению, чтобы наш солдат стоял не на открытом воздухе, а имел соответствующие инженерные сооружения, где, сидя в комнате, перед телеэкранами, контролировал бы границу. И чтобы не пришли с тыла и не убили солдата, пока он умывается. Это проблемы, которые государство может решить. Сегодня для защиты нашей границы в Карабахе нужны дополнительные силы, как минимум нужно привлечь 20 тысяч военнослужащих-срочников. Я уже устал повторять это: в год это составляет 240 млн драмов, что не такая уж большая сумма. Если мы дадим каждому человеку зарплату в 1000 долларов, не взимайте с нее налоги, они защищают страну. Люди 15 дней будут стоять на границе, 15 дней будут находиться дома, обрабатывать свою землю. А солдат не будем направлять на эту границу, Солдат, который способен на это, пусть занимается артиллерийским делом, пусть занимается танковым делом, учится. Стоять на границе и я могу, независимо от моего возраста. А молодого солдата можно обучить новой военной технике, новым технологиям. В направлении этих задач и нужно создавать армию. А не заглядывать в карман народу, позорить нас на весь мир», - заявил Арам Саргсян.