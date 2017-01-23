Демирчян и Царукян обсудили вопрос предвыборного блока

Председатель Народной партии Армении (НПА) Степан Демирчян встретился с объявившим о возвращении в активную политику и создавшим свой предвыборный блок бывшим лидером партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагиком Царукяном.

Об этом Радио Азатутюн сообщил зампредседателя НПА Григор Арутюнян.

По словам Арутюняна, в ходе встречи Демирчян и Царукян обсудили вопрос участия в парламентских выборах блоком, и вполне возможно, что Демирчян в выборах примет участие в блоке «Царукян».

Утром Степан Демирчян заявил Радио Азатутюн, что пред обществом он выступит только после завершения обсуждений.

«Обсуждения были, встречи были… Но конкретных решений пока не принято, решения будут до конца месяца», - сообщил Григор Арутюнян.

Накануне интернет-портал Armday.am сообщил, что пропорциональный список ППА возглавит Гагик Царукян, на втором месте будет бизнесмен Хачатур Сукиасян, третьим в списке будет председатель Контрольной палаты Ишхан Закарян, а на четвертом и пятом местха будут нынешний лидер ППА Наира Зограбян и председатель НПА Степан Демирчян.

Тем не менее, по словам зампреда НПА Григора Арутюняна, эта информация, как и другие подобные сообщения, не соответствует действительности. «Степан Демирчян и никакой другой член НПА никогда не будут участвовать в списке другой партии, это однозначно», - заявил он, подчеркнув, что это не относится к участию в списке блока.

Отметим, что возглавляемая Степаном Демирчяном партия около 10 лет находится в партнерских отношениях с оппозиционным Армянским национальным конгрессом.

На вопрос, ведутся ли обсуждения также с АНК, Григор Арутюнян ответил утвердительно, подчеркнув при этом, что в первую очередь НПА ведет обсуждения с партией АНК. По его словам, в партии придерживаются мнения о том, что должно быть широкое участие в блоке. «А к какому решению мы придем, повторюсь, будет ясно до конца месяца», - отметил представитель НПА.