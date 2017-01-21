Сегодня в Ереване состоялся первый съезд блока «Елк» («Выход»), который в преддверии парламентских выборов 2 апреля сформировали оппозиционные партии «Республика», «Просвещенная Армения» и «Гражданский договор».

В ходе съезда, однако, так и не стало ясно, каким списком этот блок пойдет на выборы, и кто будет его кандидатом в премьеры.

В беседе с журналистами лидер партии «Республика» Арам Саргсян заявил, что окончательное уточнение списка кандидатов отсрочено по техническим причинам, поскольку в настоящее время все еще идут консультации с партией «Наследие».

На сегодняшнем съезда блока «Елк» также присутствовал зампредседателя партии «Наследие» Армен Мартиросян, который, как стало ранее известно, проводил консультативные встречи с бывшим министром иностранных дел Армении Варданом Осканяном. Отметим, что Осканян возглавляет партию «Единение», которая сформировала блок с партией «Третья Республика» и Демократической партией Армении.

На вопрос Радио Азатутюн, возможно ли, что «Наследие» присоединится к блоку «Елк», Мартиросян ответил, что в партии еще нет окончательного решения о присоединении к той или иной силе.

«Тем не менее, нашей целью является широкая консолидация. Мы склонны к такому сотрудничеству, которое могли бы изменить ситуацию», - заявил Армен Мартиросян.