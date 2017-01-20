Глава ЦИК: Связанные с прозрачностью правовые положения ИК являются полноценными

Как утверждает председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении Тигран Мукучян, выборы могут пройти прозрачно и без видеокамер.

«Конечно, было бы очень хорошо, если бы на избирательных участках были установлены видеокамеры, но тот постановка вопроса о том, повлияет ли это в плане прозрачности, я считаю, что закрепленные в Избирательном кодексе правовые регулирования и без этого дают полноценную возможность всем участникам избирательного процесса следить за всеми избирательными процессами и осуществлять общественный контроль. В этом смысле я считаю, что закрепленные в нашем законодательстве правовые положения являются полноценными», - сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал Тигран Мукучян.

Положение об установке видеокамер на всех избирательных участках закреплено в новом Избирательном кодексе, который был принят в результате достигнутого между оппозицией и властью согласия. Тем не менее, министр руководитель аппарата правительства Давид Арутюнян на днях в беседе с Радио Азатутюн не исключил, что во время предстоящих парламентских выборов на избирательных участках может не быть видеокамер, поскольку пока не нашлась та организация, которая осуществит программирование и установку системы технического контроля.

«В ходе процесса закупки была всего одна заявка, одно предложение, и в связи с этим, по всей вероятности, начнутся новые обсуждения, учитывая то обстоятельство, что предложение, которое было представлено этим одним участником, содержит гораздо более высокую цену, чем мы имеем возможность сегодня заплатить. Вопрос видеокамер никогда не был закреплен в Избирательном кодексе в качестве обязательного требования, это является факультативным, дополнительным требованием. И, естественно, он зависел от того, какую цену предложат те организации, которые должны это реализовать», - сказал Арутюнян.

Приказом президента Сержа Саргсяна назначение парламентских выборов на 2 апреля - день начала апрельской четырехдневной войны, вызвало некоторое недовольство в обществе.

Депутат Элинар Варданян на своей странице Facebook написала, что назначение выборов на этот день является антиконституционным.

Глава Центральной избирательной комиссии в этой связи отметил, что день выборов назначен и в его компетенцию не входит давать комментарии по этому поводу. «Любое суждение в связи с датой, тем более касающееся моральной стороны дела, по сути, не входит в компетенцию ЦИК», - заявил он