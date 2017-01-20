Марукян: «Оганян, Осканян и Даллакян сформировали блок работников Сержа Саргсяна»

Член блока «Елк», глава партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян подверг критике блок партий «Единение», «Третья республика» и Демократической партии Армении, исключив возможность того, что блок «Елк» будет сотрудничать с Сейраном Оганяном, Варданом Осканяном и Виктором Даллакяном. Сформированному ими блоку Марукян даже придумал название: «Блок работников Сержа Саргсяна».

«Что вообще можно делать вместе с Виктором Даллакяном? Что они хотят делать в блоке, где есть Виктор Даллакян? Собрались работники Сержа Саргясна и хотят осуществить смену власти? Абсурд», - сказал оппозиционный депутат.

Он прочел заявления возможного руководителя блока указанных партий Сейрана Оганяна и утверждает, что не нашел в них мнений, высказанных против власти. «Слова, очень красивые, нормальные… но, скажем, если завтра, не знаю, Ашотян тоже присоединится к этому блоку, мы должны будем сказать, что это оппозиционный блок? Или если завтра Шармазанов распространит заявление о том, что больше невозможно продолжать идти по этому пути, что теперь мы должны будем сказать, что он уже стал оппозицией?» - вопрошает Марукян.

Депутат не считает, что они будут сотрудничать с блоком «Царукян». Хотя четких программных заявлений еще не было, но он уверен, что их видения различны. «От имени блока «Елк» не могу говорить, и этот вопрос не обсуждался. Знаете, там вопросы решаются на основе консенсуса. Если вопрос будет обсужден, не думаю, что подобное решение может быть принято», - сказал он.

Для него особенно странным является то обстоятельство, что начальником штаба блока Гагика Царукяна стал председатель Контрольной палаты Ишхан Закарян. По утверждению Марукяна, избранный парламентом чиновник должен быть беспристрастным и его нахождение в отпуске в этом случае ничего не меняет. Марукян подчеркивает, что у Ишхана Закаряна есть телохранители и сопровождающий автомобиль, который, фактически, он теперь использует также при исполнении функций начальника штаба политической силы.

«Как депутат Национального собрания, я расцениваю это как абсурд. Такого быть не может. Это то же самое, как если бы сейчас избранный парламентом генпрокурор или другие избранные парламентом чиновники, которые должны проявлять политическую сдержанность и беспристрастность, заявили, что присоединяются к той или иной силе, сохраняя свою должность», - недоумевает депутат.

Завтра блок «Елк» проведет конференцию и уточнит ряд вопросов в связи с предстоящими выборами. Эдмон Марукян также сообщил, что в данный момент они ведут переговоры с партией «Наследие» и весьма вероятно, что эта партия также присоединится к их блоку.

«Мы можем объединиться и по большому счету завершить процесс формирования блока в оппозиционном поле, потому что, насколько мы понимаем, все остальные силы уже определились, и с нашей стороны самой приемлемой силой, которая может быть равным партнером для нашего блока, является партия «Наследие». Наша дверь открыта, и мы ждем решения «Наследия»», - заявил Эдмон Марукян.

