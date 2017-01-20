Шармазанов: Возвращение Царукяна не снизило шансы РПА и не изменило ее тактику

После возвращения Гагика Царукяна в политику вчера вечером Республиканская партия Армении (РПА) провела первое заседание исполнительного органа.

Заместитель председателя Национального собрания Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов после заседания заявил, что они по прежнему считают, что «родина дана не для того, чтобы превращать ее в цирк» и что его мнение о Царукяне не изменилось.

«Мое мнение зависит от деятеля, от его деятельности. Все те деятели, которые будут осуществлять политическую деятельность в рамках политической культуры, политической корректности, удостоятся с моей стороны только и только уважения. Все те деятели, которые в политической конкуренции прибегнут к насилию, некорректности, пойдут по пути неполитической культуры, естественно, независимо от партийкой принадлежности, независимо от того, находятся ли они во власти или в оппозиции, с моей стороны не удостоятся положительных слов и восхищения», - сказал Шармазанов.

Возвращение Царукяна, по словам пресс-секретаря правящей партии, не снизило шансы Республиканской партии и не изменило ее тактику, она по-прежнему остается самым влиятельным игроком на политическом поле.

«Какая нам разница, бороться против одной силы или против 50 сил, все равно все критикуют Республиканскую партию», - сказал Шармазанов.

По его словам, в оппозиционном поле до сих пор нет ясности. На вопрос, является ли бывший министр обороны Сейран Оганян серьезным соперником для РПА, Шармазанов ответил, что они поймут это, когда ознакомятся с его концепцией.

«Пока не будет гражданской концепции, как мне давать оценку? Только лишь славного героического прошлого или позитивной деятельности в той или иной сфере мало для того, чтобы я мог давать оценки политическим командам и политическим программам. Когда будет предвыборная программа, тогда мы сядем и обсудим», - сказал пресс-секретарь РПА.

По словам Шармазанова, РПА стремится к тому, чтобы парламентские выборы были борьбой идей, а не личностей.

На предстоящих выборах РПА не будет участвовать единым списком со своим политическим партнером «Дашнакцутюн», но их коалиция является долгосрочной.

В ближайший четверг состоится заседание Совета Республиканской партии Армении, на котором будут избраны заместители председателя, в том числе первый заместитель председателя партии.