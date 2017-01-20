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Политика

Осканян: Вполне вероятно, что список возглавит Сейран Оганян

Вардан Осканян дает интервью Радио Азатутюн, Ереван, 20 января 2017 г.

Вардан Осканян дает интервью Радио Азатутюн, Ереван, 20 января 2017 г.

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По всей вероятности, бывший министр обороны Армении Сейран Оганян возглавит избирательный список блока «Елк», оставаясь беспартийным. Об этом сегодня в интервью Радио Азатутюн сообщил бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян, чья партия «Единение» сформировала блок с «Третьей Республикой» Виктора Даллакяна и Демократической партией Арама Саргсяна.

Вардан Осканян: Сейран Оганян обязательно примет участие. Он в данный момент является беспартийным. Я думаю, что он таким и останется, потому что у нас есть задача расширить блок. Это также даст нам возможность в дальнейшем создать разные форматы, когда к нам присоединятся другие блоки или другие политические силы.

Радио Азатутюн: То есть, каким в конце концов будет ваш блок, войдет ли в этот блок Сейран Оганян?

Вардан Осканян: Да, я могу уже подтвердить, что он обязательно войдет в него.

Радио Азатутюн: Вы встречались с Сейраном Оганяном и, естественно, пытались понять, почему он решил оказаться в оппозиционном поле. В конце концов, он долгое время был членом команды Сержа Саргсяна, опорой правящей Республиканской партии и вдруг оказался в оппозиционном поле, заявив, что наконец-то власть должна быть сформирован на доверии, это кажется немного неубедительным. Вы для себя поняли, почему Сейран Оганян так резко решил из властного поля переместиться в радикальное оппозиционное поле?

Вардан Осканян: Любой человек, который является патриотом и обеспокоен будущим этой страны, сделал бы подобный шаг. Я убежден, что в той же Республиканской партии есть много людей, которые хотели бы сделать подобный шаг, но, наверное, им не хватает смелости, потому что все видят, что власть уже исчерпала себя и нужны изменения.

Сейран Оганян - это человек, который, обладая смелостью и будучи озабоченным будущим страны, представляет решения, видит проблемы, и он решил уйти из власти, чтобы суметь самостоятельно участвовать в выборах вместе со своими единомышленниками. Одним из этих единомышленников являюсь я.

Я очень хорошо понимаю Сейрана Оганяна, потому что приблизительно то же самое сделал я в 2008 году. Разница в том, что я с первого момента не принял предложение быть во власти, потому что в период моего пребывания во власти уже видел эти проблемы, представлял и чувствовал, что с оппозиционных позиций в какой-то момент должны выступить такие люди, которые были во власти, видят проблемы и также могут предложить решения.

Я действительно очень рад, что и Сейран Оганян хотя бы в данный момент сделал этот шаг, чтобы мы могли объединить усилия и предложить народу действительно альтернативу.

Здесь формируется очень сильное, хорошее ядро. Наше с Сейраном Оганяном совместное присутствие на политическом поле должно дать людям ту альтернативу, которую они хочят видеть в преддверии следующих выборов.

Радио Азатутюн: Можете ли вы сказать, что именно Сейран Оганян возглавит избирательный список Вашего блока?

Вардан Осканян: Я этого не исключаю. Возможно. Но на данный момент этот вопрос не обсуждался. Так что, когда вы задаете вопрос о том, возможно ли это, я могу сказать, что не исключаю.

Радио Азатутюн: Можно ли предположить, что именно он будет Вашим кандидатом на пост премьер-министра? Вы видите Сейрана Оганяна на этой должности?

Вардан Осканян: Конечно, Сейран Оганян может быть [премьер-министром], я могу быть, есть и другие кандидаты, которые могут быть.
Об этом вопросе еще рано говорить.

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