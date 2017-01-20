Обзор прессы за 20 января

Газета «Чоррорд ишханутюн» пишет: «Всего за два с половиной месяца до парламентских выборов на политическом поле Армении царит настоящих хаос. Старые и новые политические силы формируют непонятные блоки друг с другом, обсуждаются схемы присоединения блоков друг к другу. Более или менее известные лица получают предложения от нескольких сил и так далее. А общество, похоже, в замешательстве. По отдельности о всех политических деятелях и силах, кажется, все известно, но общая схема непонятна. Непонятно, какой сценарий разыгрывается».

Редактор газеты «Аравот» пишет: «Лично у Дональда Трампа, возможно, есть огромное желание обняться с Владимиром Путиным, но он уже заявил, что пока не будет снимать санкций с России. Руководитель «американской Роснефти» Рекс Тиллерсон, который, по всех видимости, станет госсекретарем США, возможно, и захочет организовать совместный бизнес с русскими, но он будет опасаться расследований Конгресса на предмет конфликта интересов. Это не постсоветская страна, где министры и депутаты двумя руками занимаются бизнесом, а левой ногой занимаются государственными делами. Кстати, нефтяной магнат, который будет руководить внешнеполитическим блоком США, уже заявил, что в вопросе Украины позиция Соединенных Штатов останется такой же, и, в частности, осудил аннексию Крыма. Так что, энтузиазм официальных кругов в России представляется не совсем уместным».