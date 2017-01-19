Министр: Мы будем вести переговоры по вопросу осуществления грузоперевозок в Турцию по железной дороге Карс-Ахалкалаки

После строительства железной дороги Карс-Ахалкалаки Ереван начнет переговоры с целью осуществления железнодорожных перевозок между Арменией и Турцией. Сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн об этом сказал министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян.

Он не исключил, что подобными перевозками может заняться, к примеру, грузинская железнодорожная компания. «В этом направлении будут вестись обсуждения. О результатах мы вас проинформируем. Любая сделка, договор, которые могут содействовать увеличению торгового оборота Армении с другими странами, будьте уверены, обсуждаются», - сказал министр.

Согласно последним данным Национальной статистической службы Армении, за январь-ноябрь 2016 года товарооборот между Арменией и Турцией составил 145,4 млн долларов, что на 17% больше по сравнению с тем же периодом 2015 года. По этому показателю Турция является седьмым крупным торговым партнером Армении. Примечательно, что армяно-турецкая торговля достигла подобного объема в условиях закрытой уже почти четверть века границы. Анкара, напомним, закрыла границу с Арменией в апреле 1993 года.

Ожидается, что железная дорога Карс-Ахалкалаки-Тбилиси будет введена в эксплуатацию в этом году. Азербайджан заинтересован в строительстве этой железной дороги, поскольку она, фактически, заменит железную дорогу Карс-Гюмри-Тбилиси.