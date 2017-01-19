Партия «Наследие» готова участвовать в выборах в блоке с Царукяном, Оганяном, Осканяном

Если будет сформирован блок Гагика Царукяна, Сейрана Оганяна, Вардана Осканяна и Раффи Ованнисяна, то это объединение сможет сделать реальную заявку но смену власти. Такое мнение в беседе с Радио Азатутюн сегодня высказал зампредседателя оппозиционной партии «Наследие» Армен Мартиросян.

Отметим, что «Наследие» в настоящее время ведет переговоры для участия в парламентских выборах широким блоком, и, несмотря на то, что такие обсуждения были проведены также с бывшим министром иностранных дел Варданом Осканяном и бывшим министром обороны Сейраном Оганяном, «Наследие» так и не оказалось в блоке «Единения», «Третьей республики» и Демократической партии Армении.

Причиной тому послужило отсутствие «широкой консолидации», но, как сегодня сказал Армен Мартиросян, усилия по участию в выборах широким блоком все еще продолжаются.

«Наследие» будет принимать участие в формуле, которая обеспечит хотя бы минимальный порог для того, чтобы бороться за смену власти, изменения», - отметил Мартиросян, подчеркнув, что такой широкий альянс должен стать «силовым центром».

Представитель «Наследия» ответил утвердительно на вопрос, создастся ли реальная возможность победить правящую Республиканскую партию Армении, если блок Гагика Царукяна объединится с силами Осканяна и Оганяна.

Что касается того, будет ли «Наследие» в этом блоке, Мартиросян ответил так: «Если будет блок Гагика Царукяна, Сейрана Оганяна, Раффи Ованнисяна, Вардана Осканяна, то, полагаю, вопрос о смене власти станет весьма очевидным. Мы надеемся, что такая ситуация будет создана, и «Наследие» борется за то, чтобы был широкий блок».