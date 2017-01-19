Сегодня 10-я годовщина убийства Гранта Динка

Десять лет назад в этот день перед зданием редакции армяно-турецкой газеты «Акос» в стамбульском квартале Шишли тремя выстрелами в голову был убит редактор газеты, известный стамбульский журналист и интеллигент Грант Динк.

Как и каждый год 19 января, сегодня в 14:30 по местному времени родные и друзья Динка соберутся на месте его убийства под лозунгом «за Гранта Динка, за справедливость!», чтобы почтить память известного журналиста.

По сообщению турецкой газеты «Джумхуриет», сегодня, начиная с 11:00 и до завершения мероприятий для движения транспорта будут закрыты проспекты, ведущие к зданию редакции газеты «Акос», а также находящиеся в окрестностях школы.

Посвященные Динку памятные мероприятия сегодня пройдут также в Анкаре, Берлине, Париже, Лионе, Вене, Торонто, Оттаве, Ереване.

«Десять лет нет Гранта Динка, нет справедливости», - сегодня скандируют друзья журналиста.

Спустя 10 лет после убийства преступление все еще полностью не раскрыто, несмотря на то, что непосредственный исполнитель убийства Огюн Самаст и его подстрекатель Ясин Хаял были найдены и осуждены.

Десятилетний судебный процесс по делу об убийстве Гранта Динка можно разделить на два этапа: в течение последовавших за преступлением пяти лет кроме обнаружения непосредственных участников убийства в расследовании другого прогресса зафиксировано не было. За последние пять лет противостояние, возникшее между властью и организацией Гюлена, а также неудачная попытка госпереворота в июле прошлого года открыли новую страницу в деле раскрытия убийства Гранта Динка.

В отношении десятков сотрудников турецкой полиции, жандармерии и службы национальной безопасности были возбуждены уголовные дела по обвинению в причастности к убийству Динка. Семья известного туреукого интеллигента армянского происхождения и защищающие его интересы адвокаты продолжают настаивать на том, что убийство было заранее спланировано и правоохранительные органы, будучи осведомлены о планирующемся покушении, не предотвратили его. Уже 10 лет они требуют найти и осудить заказчиков убийства.