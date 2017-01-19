«Военное обозрение»: Россия может развернуть новую радиолокационную станцию в Армении

Вполне возможно, что один из новейших российских радиолокационных комплексов «Небо-М» будет размещен на территории Армении. Об этом накануне в журнале «Военное обозрение» написал российский военный эксперт Евгений Даманцев.

По словам эксперта, «весьма логичным является развёртывание РЛК «Небо-М» на 102-й военной базе в Гюмри».

«Здесь она станет достойным ответом на приобретённую Азербайджаном израильскую станцию «Green Pine», а также сможет контролировать огромные участки воздушного пространства над Турцией, Ираком, Сирией и Грузией», - пишет Даманцев.

По словам российского эксперта, в случае размещения «Небо-М» в Армении ее мощность позволит фиксировать «любые несанкционированные действия тактической авиации НАТО и Израиля на Ближнем Востоке».

«Небо-М» - это новейшая среди российских радиолокационных станций. Максимальная дальность действия станции - 1800 километров, она может одновременно контролировать до 20 летящих баллистических ракет. Полигонные испытания радиолокационного комплекса «Небо-М» завершились в 2009 году, а первые комплексы начали поступать в ВВС уже с декабря 2012 года.

Журнал «Военное обозрение» со ссылкой на источник в Министерстве обороны России утверждает, что только в течение 2016 года концерн «Алмаз Антей», занимающийся производством радиолокационных комплексов, передал Воздушно-космическим силам 5 радиолокационных комплексов «Небо-М». В целом силы ПВО России в настоящее время располагают более чем 10 комплектами «Небо-М», которые состоят на вооружении частей радиотехнических войск в Восточном и Западном военных округах.

Возможное размещение комплексов «Небо-М» в Гюмри, по убеждению военного эксперта Евгения Даманцева, позволит российской стороне решить сразу несколько задач.

«Второе весьма непредсказуемое воздушное направление, где может быть востребован комплекс «Небо-М» — юго-западное ВН. На этом направлении наблюдается особо высокая активность тактической и стратегической разведывательной авиации ВВС США, базирующейся на турецких и аравийских авиабазах, а в перспективе будут всё чаще проводиться испытания турецких оперативно-тактических баллистических ракет семейства «Йылдырым». Это и постоянно возрастающая военная угроза со стороны Грузии, которая планирует разместить на военной базе Вазиани крупный контингент Объединённых ВС НАТО в составе бронетанковых подразделений и нескольких батарей комплексов «Patriot PAC-3» или «SAMP-T»», - отмечает Евгений Даманцев.

В связи с последним утверждением российского эксперта, однако, следует отметить, что Североатлантический альянс не выступал с каким-либо заявлением о размещении крупных подразделений в Грузии. В отношениях с Грузией НАТО ограничивается проведением совместных военных учений. В 2016 году в них впервые приняли участие также танки американского производства Abrams.