В преддверии конституционного референдума в Карабахе оппозиция сигнализирует

Конституционный референдум в Нагорном Карабахе, по всей вероятности, будет проведен через месяц, по предварительной информации, 20 февраля. Парламент Карабаха вчера 20 голосами «за», 7 - «против», при 1 воздержавшемся одобрил проект новой Конституции.

Руководитель оппозиционной фракции «Возрождение», проголосовавшей против проекта, Айк Ханумян заявил, что документ преследует лишь одну цель – воспроизводство власти президента Карабаха Бако Саакяна. «Совершается воспроизводство власти одного лица», - в беседе с Радио Азатутюн сказал оппозиционный депутат.

Второй срок президентства Бако Саакяна истекает через несколько месяцев. Согласно действующей Конституции, он не может в третий раз баллотироваться на пост президента. А предлагаемый проект Конституции предполагает, что нового президента в этом году изберет действующий парламент. Оппозиционный депутат не сомневается в том, что у руля власти вновь фактически в третий раз встанет Бако Саакян.

«Это Национальное собрание проголосовало лишь против тех законопроектов, которые представил я. Ни один законопроект, который был представлен президентом или правительством, это Национальное собрание не смогло отклонить и полностью выполнило указания президента», - отметил Ханумян.

Более того, после окончания этого переходного периода, когда в 2020 году будут одновременно проведены президентские и парламентские выборы, на Саакяна вновь не будет распространяться запрет на выдвижение более двух раз. «Бако Саакян теоретически может занимать пост президента до 2030 года, баллотируясь и в 2020-ом, и в 2025 году», - сказал Ханумян.

Айк Ханумян убежден, что без согласования с Ереваном власти Карабаха не смогли бы реализовать эту программу. Лидер партии «Возрождение» видит лично Сержа Саргсяна за этими конституционными изменениями. «Серж Саргсян решил обеспечить воспроизводство более лояльной ему группы, я имею в виду Бако Саакяна и его неполитическое окружение», - сказал он.

Лидер правящей фракции «Демократия» Вардгес Багрян, между тем, на это возражает, что Бако Саакян пока не заявлял, что хочет сохранить за собой президентское кресло. «Я не думаю, что может найтись кто-то, кто будет ценить какую-либо должность выше интересов народа или безопасности страны. Арцах не в том положении, чтобы шла борьба за кресло. Я считаю, что это спекуляции», - сказал Багрян.

Кроме того, как напоминает депутат, в этот переходный период кандидат в президенты сам не будет баллотироваться. «Не сам кандидат решает – баллотироваться ему или нет. Политические силы будут выдвигать кандидатуру. Так что, подождем – увидим. Я сейчас не могу сказать, будет он выдвинут от партий или нет. Если это не нарушение закона, значит, также не ударяет по демократии. Нет никакого нарушения закона», - добавил он.

Против проекта также проголосовала фракция «Дашнакцутюн», однако, как сообщил руководитель этой фракции Давид Ишханян, они не видят опасности воспроизводства власти, а не согласны с избранной моделью правления, когда правительство будет работать во главе с президентом и по его программе, то есть, руководитель страны также будет иметь полномочия премьер-министра.

«Важность механизма сдержек и противовесов у нас вызывает некоторый скептицизм и озабоченность. Это непроверенная система правления, она не может эффективно обеспечить экономическое и политическое развитие, а также еще большее углубление демократических принципов», - сказал Ишханян.

В проголосовавших против проекта фракциях «Дашнакцутюн» и «Возрождение» считают, что при новой Конституции Степанакерт может потерять и ту малую международную поддержку, которую имеет.

«Для заинтересованных сторон, а также организаций, которые работают и пытаться принести нам пользу, в какой-то мере все это может оказаться неприемлемым или непонятным. С другой стороны, также в процессе международного признания Карабаха мы всегда подчеркивали важность укрепления демократических принципов в Карабахе», - отметил глава фракции «Дашнакцутюн».

«В разных парламентах были созданы группы дружбы с Арцахом, и главным козырем было то, что Арцах – это демократия в противовес авторитарному режиму Азербайджана. Сейчас мы предпринимаем такие же изменения, какие предпринимает Азербайджан, где также Конституция меняется с целью сохранения власти одного лица или семьи. Это может быть совершенно непонятно ни нашему народу, ни нашим друзьям», - добавил глава фракции «Возрождение».

Айк Ханумян считает, что они сформируют штаб «Нет», а в «Дашнакцутюн» этот вопрос пока не обсуждали.