В Баку отвечают на заявления Лаврова

Официальный Баку отвечает на заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова. «Все мировое сообщество признает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана», - заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ответ на заявление российского коллеги о том, что нагорно-карабахский конфликт «не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана».

Вчера сразу после московской пресс-конференции Лаврова в пространном интервью информагентству АПА глава внешнеполитического ведомства Азербайджана поспешил заявить, что Баку высоко оценивает усилия России, однако «апрельские события показали, что Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ и соседнее государство должна приложить больше усилий для скорейшего урегулирования конфликта».

Сергей Лавров вчера также заявил, что «Россия сыграла решающую роль» в деле остановки кровопролития а зоне карабахского конфликта в апреле прошлого года.

Эльмар Мамедъяров, однако, убежден, что если Россия действительно серьезно займется карабахским вопросом, то «в регионе будет восстановлена стабильность,​ будет обеспечен вывод армянских войск, изменится статус-кво».

Касаясь вопроса о предоставлении статуса Карабаху, о котором говорил также глава МИД РФ, Мамедъяров процитировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что в вопросе территориальной целостности Азербайджана не может быть компромисса, но компромисс может быть в плане местного самоупрваления, в вопросе самоуправлоения Нагорного Карабаха в качестве автономной республики.

Напомним, вчера Лавров впервые заявил, что «требование [Совета безопасности ООН] о том, чтобы освободить оккупированные территории, сохраняет силу, но ни в коем случае не силой и при определении окончательного статуса Нагорного Карабаха».

В интервью, текст которого опубликован на сайте МИД Азербайджана, Мамедъяров затронул также вопрос экстрадиции блогера Александра Лапшина, арестованного по требованию Баку в столице Беларуси за посещение Карабаха. В частности, он прокомментировал заявление Лаврова о том, что Москва против экстрадиции российских граждан, задержанных в той или иной стране, в третью страну.

Этот вопрос обсуждается исключительно в правовой плоскости, заявил азербайджанский министр, добавив, что, «в отношении лица, совершившего подобные действия в отношении России и незаконно пересекшего ее государственную границу, правоохранительные органы РФ предприняли бы такие же действия».

Вчера в ходе пресс-конференции ответив на вопрос одного из азербайджанских журналистов, Лавров вызывал гнев не только официальных, но и экспертных кругов Азербайджана. Возмущена также пресса: «Российская дипломатия с армянскими акцентами», «Господин скандал» - под такими и подобными заголовками азербайджанские аналитики напоминают Кремлю об аннексии Крыма и бомбардировках Алеппо.

«Заявления главы российской дипломатии логически вписываются в политику Москвы. Напомним забывчивым и наивным: Москва довольно двусмысленным образом поощряла армянские устремления в вопросе Карабаха еще тогда, когда и Азербайджан, и Армения были в составе СССР», - заключает аналитик азербайджанского издания «Минвал».