Омбудсмен не дает оценки приговору суда по делу оппозиционного активиста Геворка Сафаряна

Защитник прав человека Армении Арман Татоян не хочет давать оценку решению суда, по которому оппозиционный активист Геворк Сафарян был приговорен к двум годам тюремного заключения.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн, считает ли он правомерным такой приговор, омбудсмен сказал: «Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован». По его словам, в таком случае закон запрещает омбудсмену совершать действия. «Оценки дать не могу», - добавил Татоян.

Защитник прав человека, однако, даст оценку захвату здания полка патрульно-постовой службы (ППС) полиции Армении в июле 2016 года и связанные с ним дальнейшие развития. Рабочий доклад об этом будет представлен в течение месяца. Ранее Офис омбудсмена обещал обнародовать этот доклад до конца 2016 года. По словам Татояна, доклад в данный момент находится на стадии редактирования и перевода.

Что касается работы по сбору фактов в связи с диверсионным нападением вооруженных сил Азербайджана близ села Чинари 29 декабря, то она уже завершена. По словам Армана Татояна, была проведена кропотливая работа, чтобы как можно предметнее представить нападения азербайджанских вооруженных сил на армянские позиции и на мирное население.

Материалы пока не представлены в международные структуры. По словам омбудсмена, в течение ближайшей недели он посетит сначала Страсбург, а затем Брюссель, где проведет ряд встреч с высокопоставленными чиновниками. «На данный момент считаю некорректным говорить о том, какой реакции я от них ожидаю», - сказал Арман Татоян.

Во время сегодняшней пресс-конференции Армана Татояна также спросили о последнем докладе международной организации Human Rights Watch, в котором ситуация с защитой прав человека в Армении была оценена как проблематичная. В своем докладе правозащитная организация отметила насилие в отношении мирных демонстрантов, а также журналистов, многочисленные факты необоснованного лишения людей свободы.

«Должен сказать, что то, что они опубликовали, они до этого обсуждали как с местными общественными организациями, так и со мной. Сведения, которые содержатся в докладе, были также предоставлены и нами. Что касается оценки, то, скажем так, я собираюсь представить гораздо более подробную оценку», - заметил омбудсмен.

Арман Татоян оставил без комментария заявление зампредседателя постоянной комиссии НС по защите прав человека и общественным вопросам, республиканки Маргарит Есаян о том, что доклад Human Rights Watch – односторонний, поскольку там не упоминается о трех погибших полицейских в ходе захвата и удержания здания ППС в Ереване. Омбудсмен лишь отметил, что когда он представит свой доклад, то ответит на все вопросы.