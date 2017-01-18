Степан Маркарян: Мы стремимся сформировать единый оппозиционный фронт

Блок, сформированный партиями «Единение», «Третья республика» и Демократическая партия Армении, готов сотрудничать с Гагиком Царукяном и блоком «Елк» с целью участия в предстоящих парламентских выборах единым списком.

Заместитель председателя партии «Единение» Степан Маркарян в беседе с Радио Азатутюн заявил, что сейчас они работают в направлении формирования единого оппозиционного фронта.

«Уже видно, что уже несколько блоков будут участвовать [в выборах], это уже чувствуется. Время очень динамичное, есть также возможность добиться более широкой консолидации. Мы работаем в этом направлении», - отметил Маркарян, добавив, что цель состоит в том, чтобы во время выборов были две четкие стороны: власть и объединенная оппозиция.

Бывший министр обороны Сейран Оганян, по словам Маркаряна, вел переговоры и с другими силами, и в ближайшее время, по его мнению, Оганян вместе с рядом сил присоединится к их блоку.

С бывшим министром обороны Нагорного Карабаха Самвелом Бабаяном у них теплые отношения, но к блоку он не присоединится, поскольку не желает заниматься политикой, сказал Маркарян.

С блоком «Елк», сформированным партиями «Просвещенная Армения», «Республика» и «Гражданский договор», есть некоторые соглашения, но решения об объединении пока нет.

Степан Маркарян отметил, что они приветствуют возвращение Гагика Царукяна в политику и хотят с ним сотрудничать. Он думает, что в ближайшее время они проведут с Царукяном консультации.

О том, возглавит ли Гагик Царукян объединенный блок, Маркарян пока говорить не хочет.

Член блока, руководитель Демократической партии Армении Арам Саргсян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что с Сейраном Оганяном они тесно сотрудничают, а переговоры с партией «Наследие» с целью присоединения к блоку пока продолжаются. «Посмотрим, какое решение они примут, это уже зависит от них», - отметил Саргсян.

А зампред партии «Наследие» Армен Мартиросян сказал, что у партии еще есть время, чтобы принять решение, в настоящее время по вопросу блока они проводят обсуждения с различными силами.

По слова Арама Саргсяна, вчерашним заявлением три силы только положили начало блоку. Он намекнул на то, что уже с сегодняшнего дня будут заявления о присоединении к ним других сил. По его утверждению, их цель состоит в том, чтобы победить на выборах и произвести изменения в стране.

«Наша задача заменить эту систему другой системой», - в беседе с Радио Азатутюн сказал глава Демпартии.

На уточняющий вопрос Радио Азатутюн, идет ли речь о смене власти, Арам Саргсян ответил: «Нет. Я всем говорю, что смена власти – это своего рода механическое понятие: сменить власть. Мы каждый раз меняем правительство, что-то от этого меняется? Не власть поменять, а качество власти изменить, изменить идеологию власти, изменить программу власти. То есть, отказаться от этой действующей системы и сформировать новую, справедливую систему».