Давид Арутюнян: «Не исключаю, что 2 апреля на избирательных участках видеокамер не будет»

Министр-руководитель аппарата правительства Давид Арутюнян не исключает, что во время предстоящих парламентских выборов 2 апреля на избирательных участках видеокамер не будет.

В интервью Радио Азатутюн Арутюнян, который является одним из соавторов нового Избирательного кодекса, в частности, отметил: «Я не могу исключить, что могут быть также новые предложения. В данный момент нет никаких обсуждений, но я не исключаю этого, особенно если речь идет о видеокамерах. Поскольку конкурс прошел сегодня, и было всего одно предложение. Как вы знаете, этот конкурс - процесс закупки, организует многосторонняя комиссия, в которой представлены все политические силы парламента, в том числе власть. Причем, она действует по принципу равенства власти и оппозиции. В ходе процесса закупки была всего одна заявка, одно предложение, и в связи с этим, по всей вероятности, начнутся новые обсуждения, учитывая то обстоятельство, что предложение, которое было представлено этим одним участником, содержит гораздо более высокую цену, чем мы имеем возможность сегодня заплатить».

На уточняющий вопрос, значит ли это, что только по этой причине возможно, что видеокамер не будет в день выборов, Давид Арутюнян ответил: «Вопрос видеокамер никогда не был закреплен в Избирательном кодексе в качестве обязательного требования, это является факультативным, дополнительным требованием. И, естественно, он зависел от того, какую цену предложат те организации, которые должны это реализовать, потому что если технические устройства и регистрация – это обязательное требование, за исключением того случая, когда они просто не будут работать по причине технического сбоя, то видеокамеры и видеосъемка, прямая трансляция – это факультативные требования, и мы взяли на себя обязательство приложить все усилия, чтобы этот процесс увенчался успехом. Этим и обусловлено то, что была создана многосторонняя комиссия. Причем, с равенством голосов власти и оппозиции. Процесс и сегодня ведет эта комиссия, посмотрим, к каким выводам придет эта комиссия».

На вопрос, значит ли это, ничего нельзя исключать и возможно, что видеокамер 2 апреля на избирательных участках не будет, Арутюнян ответил: «Да, я не могу это исключить».

На вопрос, осведомлена ли оппозиция об этих развитиях, он ответил: «Наши оппозиционные партнеры в полной мере представлены в этой комиссии и очень активно работают. Мы примем решение, как всегда, на основе консенсуса, в результате совместных обсуждений.

На днях БДИПЧ/ОБСЕ выступил с докладом, в котором отметил опасения по поводу новой избирательной системы Армении. Одно из опасений касается возможного злоупотребления административным ресурсом в связи с территориальными избирательными спискам. На вопрос о том, что он может сказать в этой связи, министр ответил: БДИПЧ не высказывает подобного опасения. Оно отмечает, что местные партнеры часто указывают на наличие подобного опасения, что означает также те общественные организации, которые постоянно критикуют власти, естественно, они могут также озвучивать подобные опасения, а БДИПЧ, как объективная структура, отмечает, что подобные опасения звучали».

В ответ на вопрос, насколько эти опасения оправданны и означает ли наличие территориальных списков, что есть отклонение от чисто пропорциональной избирательной системы, Давид Арутюнян сказал: «Наличие территориальных списков не только не означает отклонения, но это один из наиболее распространенных типов пропорциональной системы, который считается наиболее демократичным. Тем более, если речь идет об открытых территориальных списках, а у нас именно система открытых списков».

На вопрос, видит ли он риски того, что в случае территориальных списков может быть использован административный ресурс, Давид Арутюнян ответил: «Административный ресурс может быть использован во время любых выборов, независимо от того, пропорциональная это система, территориальные списки или мажоритарная система, или это 100-процентно пропорциональная система – та сравнительно регрессивная модель, которая в некоторых странах еще сохранилась. То есть, административный ресурс может быть будет использован, это негативное явление, и я вновь повторяю, это вовсе не связано с наличием или отсутствием территориальных списков.

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