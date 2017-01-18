Гагик Царукян пригласил членов «Процветающей Армении» на встречу

После двухлетнего перерыва вновь «открыв страницу политики», Гагик Царукян сегодня пригласил членов партии «Процветающая Армения» (ППА) на заседание.

Как в беседе с Радио Азатутюн сообщил член парламентской фракции партии Лева Хачатрян, в ходе встречи станет также ясно, вместе с какой политической силой ППА собирается участвовать в назначенных на апрель парламентских выборах.

Напомним, вчера Гагик Царукян заявил, что хочет участвовать в выборах широким блоком, подчеркнув, что «двери открыты для всех политических сил и деятелей, которые озабочены будущим страны».

На вопрос, удастся ли Царукяну в преддверии выборов сформировать широкий блок, Лева Хачатрян ответил: «Я думаю, что делать на этом акцент нет необходимости. Широкий альянс с народом есть. Будет он также с той или иной политической или общественные организацией – хорошо, не будет – кажется, многое не изменится. Важно, что у него был альянс с широкими слоями общества, осталось лишь его еще больше расширить».

На вопрос, есть ли у Царукяна доверие народа и значит ли это, что больше нет необходимости в широком политическом блоке, Хачатрян ответил: «Я был свидетелем этого во время выборов в органы местного самоуправления. Если к нему присоединятся другие политические силы, от этого дело только выиграет».

А на вопрос о том, возглавит ли Царукян вновь «Процветающую Армению», депутат ответил: «Он является председателем и учредителем партии. Каким будет формат, покажет ближайшее время».

Пресс-секретарь Гагика Царукяна Ивета Тоноян подтвердила, что сегодня Царукян проведет встречу с членами партии в широком составе.

«Во встрече примут участие только представители партии «Процветающая Армения»: депутаты, руководители территориальных структур. Будут обсуждаться вопросы политической повестки дня. И как заявил Гагик Царукян, двери открыты для всех политических сил для формирования широкого блока, так что эта встреча является одной из очередных в этом ряду», - сообщила она.

На вопрос, будет ли обсуждаться также вопрос о том, чтобы Гагик Царцукян вновь возглавил партию «Процветающая Армения» или этот вопрос уже решен, учитывая то, что он сегодня организует собрание членов партии, Тоноян ответила, что не может в данный момент говорить о всех вопросах повестки по отдельности. «Думаю, об этом будет предоставлена дополнительная информация. Я уже сказала, что будут обсуждаться вопросы, связанные с форматом политического участия», - сказала она.