«Единение», «Третья республика» и Демпартия сформировали предвыборный блок

Партии «Единение», «Третья республика» и Демократическая партия Армении будут участвовать в предстоящих парламентских выборах блоком.

Об этом эти три партии объявили сегодня в совместном заявлении, в котором также подчеркивается, что блок открыт и готов к сотрудничеству с политическими партиями и объединениями, общественными организациями и частными лицами, которые разделяют их озабоченности и взгляды.

В документе, озаглавленном «Соглашение о сотрудничестве», также отмечается:

«Трезво оценивая вызовы, стоящие перед Арменией и Нагорным Карабахом, которые угрожают нашей безопасности, констатируя, что существующая среди нас повсеместная коррупция, экономические монополии и низкий уровень государственного управления является главными причинами низкого качества жизни людей,

будучи убежденными в том, что достижение изменений в общественно-политической и социально-экономической сферах является вопросом номер один политической повестки, осознавая индивидуальную и коллективную ответственность каждого из нас и всю серьезность положения, не будучи стесненными партийными и частными интересов, отложив в сторону специфику представлений вокруг решения определенных вопросов и руководствуясь общественным запросом на то, чтобы действовать совместно,

имея четкие представления о том, как вывести нашу страну из этой ситуации, и четкий график шагов, которые должны быть осуществлены, учитывая чрезвычайную важность предстоящих парламентских выборов, признавая, что в Армении формирование власти нового качества является требованием подавляющего большинства общества, и что это требование можно осуществить посредством широкой общественно-политической консолидации,

заявляем о наших общих подходах и готовности работать совместно, ожидая получить вотум доверия народа во время выборов в Национальное собрание».