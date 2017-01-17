Сейран Оганян: Блок представит дорожную карту по выводу страны из создавшейся ситуации

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян заявляет о том, что его обсуждения о создании блока находятся на завершающей стадии, подчеркивая, что «общественность ждет изменений, и ответственные люди должны удовлетворить это требование общественности».

На своей странице в Facebook Оганян пишет: «Я продолжаю политические консультации с различными партиями, общественными организациями, известными деятелями и представителями интеллигенции, формируя команду единомышленников, сплоченный союз, который представит общественности реалистичную программу и дорожную карту по выводу нашей страны из создавшейся ситуации. Волна доверия, создавшаяся благодаря единению и укрепившаяся в условиях справедливости, позволит не обходить запутанные вопросы, а идти им навстречу и решать их, предпринимая смелые шаги».

Генерал-полковник, однако, не уточняет, с какими именно партиями и деятелями ведет переговоры.

Напомним, бывший министр обороны в конце прошлого года заявил о своем намерении вступить в активную политику и принять участие в предстоящих парламентских выборах.

Хотя это официально не подтверждено, однако СМИ пишут о возможном блоке Сейран Оганян – Вардан Осканян – Раффи Ованнисян.

Сегодня утром состоялась встреча между Сейраном Оганяном и председателем партии «Единение», бывшим министром иностранных дел Армении Варданом Осканяном. Согласно сообщению партии «Единение», в ходе встречи стороны «обсудили внутреннюю и внешнюю политику, а также вопросы, связанные с предстоящими парламентскими выборами».

Представители «Единения» сегодня отказались говорить о политических обсуждениях. Ожидается, что Осканян выступит с разъяснениями в конце недели.

Вчера с примечательным заявлением выступил лидер партии «Наследие» Раффи Ованнисян: «У Сейрана Оганяна есть очень важный государственный опыт, ему есть что дать нашей стране. Он также может стать будущим лидером, но никто не освобожден от требований судебного следствия. Это относится ко всем нам».

Вчера на встрече с журналистами Ованнисян сказал, что в преддверии парламентских выборов они проводят консультации со всеми: «Мы обнародуем наше решение в ближайшие дни. Мы готовы сотрудничать со всеми силами, которые преданы свободе гражданина Армении, конституционному праву и суверенитету нашей страны. Мы об этом говорили длительное время, и ничего не изменилось».

На вопрос Радио Азатутюн, проводятся ли консультации также с Сейраном Оганяном и преданы ли Оганян и Осканян свободе гражданина и конституционному праву, Ованнисян ответил: «Сейран Оганян, Арам Саргсян... Есть много политиков, с которыми я согласен и с которыми у меня были большие разногласия… Но политика – это также и переменное ремесло, и люди сегодня требуют, чтобы у нас были перемены даже после сфальсифицированного референдума. Сейчас «Наследию» надо решить, идти ли на выборы отдельно или блоком, или же пойти другим путем».