ТАСС: Лавров сожалеет, что механизм расследования инцидентов в Карабахе пока не реализован

Договоренности по внедрению механизма расследования инцидентов и увеличению числа наблюдателей в зоне нагорно-карабахского конфликта до сих пор не реализованы из-за отсутствия консенсуса внутри Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Это констатировал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2016 года, передает ТАСС.

Лавров напомнил, что после обострения конфликта в апреле 2016 года были достигнуты договоренности о необходимости, учитывая взаимные обвинения Армении и Азербайджана, создать механизм расследования инцидентов и о необходимости увеличения числа наблюдателей ОБСЕ непосредственно на линии соприкосновения.

«К сожалению, даже такая элементарная вещь, необходимая для этого [чтобы не повторялось обострение] - механизм расследования инцидентов и увеличение количества наблюдателей на линии соприкосновения, она не может воплотиться в жизнь, потому что пока отсутствует консенсус в ОБСЕ», - сказал Лавров. Он добавил, что о причине отсутствия такого консенсуса можно «поинтересоваться у представителей этой организации».

Комментируя в целом тему урегулирования в Нагорном Карабахе, глава МИД РФ подчеркнул, что оно не является абстрактным и «не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана».

«По поводу нагорно-карабахского конфликта существует целый набор решений, прежде всего решений, которые принимались в Совете безопасности ООН в самый разгар конфликта и требовали прекращения огня», - напомнил Лавров, согласно российскому информагентству. Он заключил, что с тех пор «сохраняет силу требование о том, чтобы освободить оккупированные территории, но ни в коем случае не силой и при определении окончательного статуса Нагорного Карабаха».

Глава внешнеполитического ведомства России констатировал, что все это закреплено в многочисленных решениях Минской группы, а также заявлениях и документах, которые принимались и подписывались президентами Армении и Азербайджана. «Мирное урегулирование споров записано там со всей недвусмысленностью», - подчеркнул Лавров.

Он отметил, что кровавые события в регионе, произошедшие в апреле 2016 года, вызывают глубочайшую тревогу. Лавров при этом напомнил, что «Россия сыграла решающую роль в том, чтобы остановить это кровопролитие в тот момент».