Обзор прессы за 17 января

Газета «168 жам» пишет: «До парламентских выборов осталось менее 3 месяцев, однако за небольшим исключением на политическом поле Армении еще нет определенности. Все ведут переговоры со всеми, но чем больше они ведут переговоры, тем больше подчеркивается пустота этого процесса, потому что почти никто не говорит, в частности, о чем они ведут переговоры, и по какому вопросу у них есть общность мнения или разногласия. Не говорят, не потому что это тайна, а потому что в политической жизни Армении нет идей, точек зрения, принципов, и все сводится к цели оказаться в парламенте каким-либо способом».

Газета «Жаманак» пишет: «Накануне стало известно, что премьер-министр Армении Карен Карапетян по приглашению своего российского коллеги Дмитрия Медведева 24 января посетит Москву, и что во время визита будут обсуждаться вопросы, касающиеся армяно-российских двусторонних экономических отношений, перспективы инвестиций, вопросы интеграции в Евразийском экономическом союзе. Приглашение Карена Карапетяна в Москву происходит в момент, когда в Армении активно обсуждают вопрос его политического будущего после 2018 года в контексте противоречия планам Сержа Саргсяна на премьерство. Приглашают ли в этой ситуации Карена Карапетяна в Москву для того, чтобы утешить его или же для того, чтобы придать ему силы и одновременно показать властной системе в Армении поддержку Москвы Карапетяну?»

В газете «Чоррорд ишханутюн» читаем: «Отвечая на вопрос, почему на передовой служат в основном выходцы из необеспеченных семей, министр обороны Виген Саргсян сказал: «Когда мы говорим о социальном положении и о том, что существует очень большая разница между имущими и неимущими, то эта разница также отражается и в армии». Интересно, что хотел сказать министр обороны? Что и среди солдат-срочников есть богатые и бедные? Поэтому бедные служат на передовой. Если так, то тогда слова министра можно рассматривать как сообщение о преступлении. Или же министр просто хотел сказать, что, поскольку 70% населения Армении является социально необеспеченным, естественно на передовой 70% состава должно быть из необеспеченных семей. Если это так, то это тоже сообщение о преступлении, но уже в масштабе не армии, а всей страны».