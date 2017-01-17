Раффи Ованнисян: «Сейран Оганян может стать будущим лидером»

Накануне лидер оппозиционной партии «Наследие» Раффи Ованнисян ответил на ряд вопросов журналистов. Говоря о предстоящих в апреле парламентских выборах, он, в частности, отметил: «Мы ведем консультации со всеми и обнародуем свое решение в ближайшие дни. Мы готовы сотрудничать со всеми силами, которые преданы свободе гражданина Армении, конституционному праву и суверенитету нашей страны. Мы об этом долго говорили, и ничего не изменилось».

«Сейран Оганян, Арам Саргсян... Есть много политиков, с которыми я согласен, и с которыми у меня были большими разногласия… Но политика – это также и переменное ремесло, и люди сегодня требуют, чтобы у нас были перемены даже после сфальсифицированного референдума. Сейчас «Наследию» надо решить, идти ли на выборы отдельно или блоком, или же пойти другим путем», - продолжил Раффи Ованнисян.

Корреспондент Радио Азатутюн напомнил Ованнисяну, что ведущий член партии «Наследие» Заруи Постанджян считает некоторых из указанных им политических деятелей (Сейран Оганян, Вардан Осканян) соучастниками поствыборных событий 1 марта 2008 года. На это Раффи Ованнисян ответил так: «У каждого есть своя собственная точка зрения. Я тоже, к сожалению, 1 марта [2008 года] был в Санкт-Петербурге, я там был наблюдателем от Совета Европы. Сюда смог прибыть только 2 марта. Меня тоже считайте соучастником, поскольку я не присутствовал. Соучастниками являются все- все президенты, вооруженные силы, те, кто открыл огонь по невинным гражданам, а также сотрудникам полиции».

Раффи Ованнисян подчеркнул, что в случае формирования новой власти, должно быть проведено следствие, и все те, кого обвиняют в этом преступлении, должны предстать перед судом. «Заруи Постанджян говорит лишь об этом», - отметил он.

Корреспондент Радио Азатутюн также напомнил Раффи Ованнисяну его высказывание после референдума по конституционным изменениям в декабре 2015 года о тогдашнем министре обороны Сейране Оганяне, в частности, о том, что Оганян направлял голосование военнослужащих. На вопрос, в силе ли это заявление, лидер партии «Наследие», в частности, ответил: «Я поднимал этот вопрос перед Оганяном. Там, где у меня были разногласия, я поднимал эти вопросы перед всеми партнерами, будь то Осканян, Пашинян или Саргсян».

«У Сейрана Оганяна есть очень важный государственный опыт, ему есть, что дать нашей стране. Он также может стать будущим лидером, но никто не освобожден от требований судебного следствия. Это относится ко всем нам», - подчеркнул Раффи Ованнисян.