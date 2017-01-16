Анаит Бахшян представила заявление о выходе из партии «Наследие»

Член правления партии «Наследие», руководитель фракции «Здравствуй, Ереван» Совета старейшин Еревана и бывший депутат Национального собрания Армении Анаит Бахшян представила лидеру партии «Наследие» заявление о выходе из партии.

В беседе с Радио Азатутюн она подвергла критике дискуссии в партии «Наследие», касающиеся возможности того, чтобы идти на предстоящие парламентские выборы вместе с бывшими министрами иностранных дел и обороны Варданом Осканяном и Сейраном Оганяном, и заявила, что это для нее неприемлемо и странно.

«Эти силы являются разрушителями основ демократии в нашей стране. Они были во власти и в свое время могли не позволить фальсифицировать выборы и совершить насилие против народа, поднять против него оружие. Могли, но не сделали этого. А теперь пришли и говорят: мы другие», - сказала она.

Лидер «Наследия» Раффи Ованнисян попытался удержать Бахшян в рядах партии, заявив, что это всего лишь обсуждения и вопрос блока не решен, однако Бахшян даже обсуждения считает неприемлемыми.

На вопрос, покидая партию, не наносит ли она тем самым ей удар, Бахшян ответила: «К сожалению, да. Я очень сожалею, но наношу удар. Но мои принципы имеют для меня большую ценность, чем сочувствие».

Бахшян призналась, что оставаться в партии и бороться подобно Заруи Постанджян не могла. Вступать в другую партию она не собирается, обсуждает вопрос участия в выборах по списку партии «Свободные демократы».

Анаит Бахшян также сказала, что намерена отклонить предложение о вступлении в партию «Просвещенная Армения», а если не примет участие в парламентских выборах, то уйдет из политики.