В ОДКБ «считают недопустимым» связывать отставку Бордюжи с его заявлением от 29 декабря

Пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сегодня распространил сообщение, заверив, что в последнее время в СМИ появилось много публикаций вокруг ОДКБ, «носящих не совсем объективный характер, а порой не соответствующих действительности».

«В частности, большое внимание в СМИ уделено комментарию Н.Н.Бордюжи по инциденту, который произошел 29 декабря 2016 года на армяно-азербайджанской границе. Разъяснение сути комментария Н.Н.Бордюжи Секретариат ОДКБ ранее давал, где акцентировалось внимание на том, что генеральный секретарь Организации выразил особую тревогу и серьезную озабоченность в связи с тем, что вооруженный инцидент произошел на границе государства-члена ОДКБ», - говорится в сообщении.

«Что касается вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, то, должны отметить, что позиция ОДКБ отражена в Заявлении глав государств-членов Организации, которое было принято в Ереване 14 октября 2016 года на сессии Совета коллективной безопасности. Секретариат в своей работе последовательно и неукоснительно придерживается этой позиции», - заверяет пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

ОДКБ также «считает недопустимым связывать отставку Н.Н.Бордюжи с комментарием по инциденту 29 декабря 2016 г.», отмечая, что его полномочия как генерального секретаря ОДКБ истекли 31.12.2016 г. «в строгом соответствии с решением глав государств, которое было принято на сессии Совета коллективной безопасности Организации в декабре 2015 года в г.Москве».

Согласно сообщению, относительно назначения нового генерального секретаря Организации Секретариат руководствуется теми решениями СКБ и договоренностями глав государств, которые были приняты ими на сессии СКБ в декабре 2015 г. в Москве, в которых, в частности, говорится: «Осуществлять назначение Генерального секретаря ОДКБ сроком на три года по представлению Совета министров иностранных дел ОДКБ из числа граждан государств – членов Организации на ротационной основе в порядке их наименований согласно русскому алфавиту».

Информацией о каких-то изменениях в принятом решении или договоренностях «Секретариат ОДКБ не располагает».

Напомним, в своем заявлении относительно инцидента, имевшего место 29 декабря близ села Чинари Тавушской области Армении, которое было опубликовано на официальном сайте организации, ныне бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа назвал провокационными «действия на территории государства-члена ОДКБ», «особенно на фоне достаточно тяжелого инцидента в Нагорно-Карабахской Республике с применением тяжелого вооружения и бронетехники в апреле сего года».

Эти формулировки вызвали бурную реакцию в Азербайджане, где также прозвучали призывы к отставке Бордюжи.

С 1 января обязанности генсека ОДКБ были переданы заместителю Бордюжи Валерию Семерикову, а заявление Бордюжи на официальном сайте ОДКБ в настоящее время найти невозможно.

Напомним также, что должность генсека ОДКБ еще год назад на ротационной основе должна была быть передана представителю Армении, что, однако, по разным причинам, пока не произошло.