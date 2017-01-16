EАЭC уже второй год завершает со спадом

Для журналистов в Москве, Минске, Астане и Ереване сегодня был организован телемост, в ходе которого министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая сообщила, что 2016 год Евразийский экономический союз (ЕАЭС) завершил с экономическим спадом на уровне 0,3%.

Несмотря на это, чиновник ЕАЭС выразила удовлетворение в связи с уменьшением негативных показателей, поскольку в 2015 году спад в ЕАЭС был значительно больше (более чем в восемь раз), составив 2,5%.

Тот факт, что уровень продолжающегося экономического спада в инициированном Россией союзе уменьшился, по оценке Валовой, уже является достижением.

«2016 год был нелегким годом. Экономическая ситуация в мире и международная экономическая конъюнктура были неплохими. В 2016 году мы стали свидетелями довольно большого числа обнадеживающих экономических сигналов. В 2016 году экономические результаты, в целом, значительно улучшились, по сравнению с результатами 2015 года», - сказала Татьяна Валовая.