Степанакерт требует от международного сообщества отреагировать на факт гибели солдата

Примерно в полночь в Центральном клиническом госпитале Еревана скончался военнослужащий-срочник Гарик Варданян, тяжело раненный противником 30 декабря прошлого года, сообщает пресс-служба Армии обороны Нагорного Карабаха.

20-летний военнослужащий был ранен во время несения боевого дежурства на линии соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана. Пуля вражеского снайпера попала ему в лицо. В день инцидента Варданян на вертолете был перевезен в Ереван. Гарик Варданян завтра должен был быть демобилизован.

Официальный Степанакерт требует от международного сообщества немедленно отреагировать на случившееся. По словам заместителя руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давида Бабаяна, с целью предотвращения подобных инцидентов как можно скорее должны быть реализованы договоренности, достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге.

«Должна быть более жесткая реакция, должно быть более адресное заявление международного сообщества, потому что, в конце концов, каждая потеря невосполнима и для нации, и для армии, и особенно для родных и друзей погибшего. Чем скорее будут реализованы эти механизмы и меры расследования, чем скорее они будут разработаны и внедрены, тем меньше будет жертв, тем более устойчивым будет мир в регионе», - сказал Радио Азатутюн Бабаян.

Вчера сообщение о гибели военнослужащего распространило также Министерство обороны Азербайджана, отметив, что Фикрет Баширов погиб от выстрела армянских ВС. Между тем, по утверждению Давида Бабаяна, распространенная азербайджанской стороной информация не соответствует действительности.

«Когда Азербайджан утверждает, это тоже политика. Фактически, тем самым он вынуждает международное сообщество делать, так сказать, сбалансированные и безадресные заявления. Тем самым, фактически, заводит в ловушку также страны-сопредседатели, потому что они вынуждены обобщать заявления всех сторон, и это делается со стороны Баку намеренно, чтобы были озвучены безадресные и некорректные заявления», - отметил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха.

Армия обороны НК сообщает, что минувшей ночью противник продолжал интенсивно нарушать режим прекращения огня по всей линии соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана, применяя наряду со стрелковым оружием также минометы калибра 60 и 82 мм. Особо интенсивному обстрелу подверглись опорные пункты Армии обороны НК в восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения. На этих участках ВС Азербайджана выпустили 51 снаряд из миномета калибра 60 мм и три снаряда из миномета калибра 82 мм.

С целью подавления активности противника передовые подразделения Армии обороны прибегли к ответным действиям на некоторых участках, отмечается в сообщении.

«К счастью, убитых или раненых у нас нет. Правда, противник чуть больше нарушал режим прекращения огня, но это не удивительно, тем более, что это было ожидаемо, потому что январь – это праздничный и предпраздничный месяц. Наряду с этим, они пытаются влиять также на нашу морально-психологическую систему ценностей, распространяя лживые слухи о наших жертвах, чтобы народ впал в отчаяние», - добавил Давид Бабаян.

Как сообщает Армия обороны НК, ситуация на передовой в данный момент относительно спокойная. Военное ведомство Карабаха добавляет: «В случае продолжения подобного поведения со стороны противника действия Армии обороны будут более жесткими».