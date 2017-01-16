«Территориальные списки могут увеличить вероятность злоупотребления административным ресурсом и подкупа избирателей»

В докладе, опубликованном в преддверии парламентских выборов в Армении, которые назначены на 2 апреля, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ затрагивает озабоченности, высказываемые по поводу так называемых территориальных списков кандидатов. Авторы доклада, который называется «Миссия по оценке потребностей», в частности, отмечают, что «новая избирательная система усложнена».

«Ряд наших собеседников критиковал сложность избирательной системы, полагая, что она существенно отличается от чисто пропорционального представительства. Некоторые оппозиционные партии и представители гражданского общества выразили свою обеспокоенность тем, что территориальные списки (больше известные как рейтинговые) могут увеличить вероятность злоупотребления административными ресурсами, а также возможности для подкупа избирателей», - отмечают авторы доклада, поясняя, что в борьбе за 101 депутатский мандат кандидаты будут участвовать не только в общегосударственном списке, но и в списках, распределенных по 13 избирательным округам.

Избирательный бюллетень с одной стороны будет представлять название партии, а с другой – открытый список кандидатов, участвующих в выборах по территориальной системе. Избиратель может выбрать как партию, так и сделать выбор среди кандидатов, выдвинутых в территориальном списке. При этом, те, кто выдвинут по территориальным спискам, также будут включены в пропорциональные списки кандидатов партий.

Авторы доклада напоминают, что для того, чтобы преодолеть избирательный порог, партиям необходимо набрать 5%, а блокам – 7% голосов. Места между участниками выборов сначала будут распределяться на основе голосов, полученных по партийным спискам. Остальные места будут распределены среди кандидатов, победивших по территориальным спискам. Те кандидаты, которых изберут по территориальным спискам, выйдут из пропорционального списка партии.

Доклад ОБСЕ/БДИПЧ также обращается к закрепленному Конституцией положению о стабильном парламентском большинстве, согласно которому для формирования правительства необходимо набрать 54% голосов. Если какой-либо политической партии или блоку не удалось добиться стабильного большинства, то в 6-дневный срок должно быть сформировано коалиционное правительство. В случае, если политическая партия или блок, имея простое большинство, не набирает необходимых 54%, то тогда этой партии или блоку предоставляются дополнительные места для формирования стабильного большинства.

ОБСЕ/БДИПЧ в своем докладе также касается темы публикации списков избирателей, участвовавших в выборах, подчеркивая, что их собеседники считают это ценным инструментом укрепления доверия, которым можно предотвратить фальсификации. «В любом случае, ряд собеседников выражает обеспокоенность вокруг положения о том, что лица, распространяющие заведомо неверную информацию об опубликованных списках, будут привлекаться к уголовной ответственности, подчеркивая, что это снижает эффективность обнародования списков», - отмечается в докладе ОБСЕ/БДИПЧ.

Представители власти, между тем, считают такое наказание необходимым для того, чтобы предотвратить распространение заведомо ложных сведений, которые могут препятствовать подведению итогов выборов.