Ованнес Саакян: РПА не обсуждала вопрос формирования блока

По словам представителя парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА) Ованнеса Саакяна, до этого момента правящая партия не обсуждала возможность формирования блока с какой-либо силой.

В эфире воскресной аналитической программы «С Тамразяном» Саакян отметил, что когда вопрос был поднят в партии, были мнения, что на выборы РПА должна идти в одиночку.

«Какой-то причины, по которой нужно идти в блоке, я на данный момент не вижу», - отметил депутат.

По словам Ованнеса Саакяна, как и любая другая партия, РПА на выборах будет стремиться набрать большинство голосов избирателей.

«Наше представление заключается в том, что мы можем иметь доверие большинства народа. Это, конечно же,будет ясно в предвыборный период, когда мы будем проводить избирательную кампанию, а также увидим отношение народа, проанализируем его. Но я думаю, что, когда смотришь на общее политическое поле, то видишь, что есть все предпосылки для того, чтобы мы могли сохранить большинство в парламенте», - подчеркнул представитель РПА.

На просьбу прокомментировать некоторые сообщения в СМИ по поводу существующего недовольства президента Сержа Саргсяна премьер-министром Кареном Карапетяном, Ованнес Саакян отметил: «Я не знаю о таком недовольстве. Могу только привести публичное заявление президента во время нашего съезда о том, что если наша партия покажет положительный результат на выборах в апреле, то премьер-министр Карен Карапетян продолжит занимать свой нынешний пост. Я также понимаю, что источника СМИ не указывают. Это просто попытка сделать данный вопрос предметом обсуждения в журналистском поле… Здесь пытаются создать определенные проблемы. Но мы стараемся не комментировать слухи в предвыборный период».